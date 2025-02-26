СЕС для промислового підприємства: як заощадити мільйон гривень на оплаті за електроенергію?

Related video

За три роки масовані атаки РОВ суттєво підірвали енергетичну стабільність України. Виведено з ладу понад 70% потужностей з вироблення електроенергії.

Укренерго змушене вводити щоденні обмеження потужності для промислових підприємств. У зв'язку з відключеннями електроенергії компанії змушені коригувати виробничі процеси та шукати альтернативні джерела енергії.

Не менш серйозний виклик для українського бізнесу — стрімке зростання тарифів на електроенергію для комерційних споживачів. Перед деякими компаніями, окрім зростання операційних витрат, виникає загроза часткового або повного зупинення виробництва.

Власникам підприємств доводиться обирати між скороченням обсягів випуску продукції та пошуком альтернативних рішень, щоб не втрачати прибутку і залишатися конкурентоспроможним.

Фахівці українського бренду LogicPower встановили сонячну електростанцію потужністю 150 kW на підприємстві СЕКО-ПАК (виробник пластикових пакетів, сміттєвих мішків і плівки із вторинної сировини).

"При виборі підрядника важливим аргументом на користь LogicPower стала якість сервісу, можливість використання українських акумуляторів, а також гарантована підтримка на всіх етапах впровадження системи", — розповів співзасновник ТОВ "СЕКО-ПАК" Андрій Гладіков.

Як працює СЕС на підприємстві?

Інженери LogicPower спроєктували для підприємства індивідуальну сонячну енергосистему, що складається з 3-х основних компонентів:

Сонячні панелі на даху загальною потужністю 121 kW. Монокристалічні фотомодулі забезпечують високий рівень генерації навіть за низького рівня освітленості, що особливо важливо в зимовий період. Термін служби сонячних батарей перевищує 25 років.

на даху загальною потужністю 121 kW. Монокристалічні фотомодулі забезпечують високий рівень генерації навіть за низького рівня освітленості, що особливо важливо в зимовий період. Термін служби сонячних батарей перевищує 25 років. Три гібридні сонячні інвертори DEYE по 50 kW дають змогу споживачеві використовувати не тільки сонячну енергію та акумуляторні батареї, а й, за необхідності, зовнішню мережу. Кожен з інверторів оснащений багатофункціональним силовим портом для підключення генератора. Компанія LogicPower є офіційним дилером DEYE в Україні, що гарантує клієнту високу якість обладнання та професійну технічну підтримку.

по 50 kW дають змогу споживачеві використовувати не тільки сонячну енергію та акумуляторні батареї, а й, за необхідності, зовнішню мережу. Кожен з інверторів оснащений багатофункціональним силовим портом для підключення генератора. Компанія LogicPower є офіційним дилером DEYE в Україні, що гарантує клієнту високу якість обладнання та професійну технічну підтримку. Акумуляторні батареї LiFePO4 ємністю 150 kWh українського виробника LogicPower витримують понад 7000 циклів заряд/розряд без значної втрати ємності. Висока термостійкість унеможливлює ризики перегріву, вибухів і загоряння. Завдяки технології швидкого заряджання акумулятори оперативно відновлюють запас енергії.

Мільйон гривень економії щорічно

За розрахунками фахівців, СЕКО-ПАК зможе економити приблизно 1 мільйон гривень на рік на рахунках за електроенергію. І ця сума тільки зростатиме, адже тарифи на електрику для бізнесу постійно збільшуються.

Окупність СЕС у нинішніх умовах розраховується на рівні 2 років.

Грант, кредит і українське виробництво

Проєкт реалізовано не лише за власні кошти підприємства, а й завдяки грантовому фінансуванню та пільговому кредиту за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%" від Ощадбанку.

Енергетична незалежність доступна для кожного бізнесу

Цей кейс доводить, що український бізнес готовий знаходити ідеї та фінансові можливості для реалізації енергоефективних рішень.

Якщо ви вирішили встановити СЕС на підприємстві, але не знаєте з чого почати, фахівці компанії LogicPower нададуть кваліфіковану консультацію.

Перед тим, як проєктувати сонячну електростанцію LogicPower проведе безкоштовний енергоаудит підприємства, після чого фахівець підбере найоптимальніше інженерне рішення відповідно до потреб вашого об'єкта.

LogicPower — енергія для вашого бізнесу!