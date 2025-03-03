Выжимают активы через принудительное банкротство: СМИ рассказали, как работает схема "А.Т. Смарт Трейдинг"

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Зарегистрированная в Киеве компания "А.Т. Смарт Трейдинг", которая является фигурантом реестра должников, а также имеет долги перед налоговой инспекцией, реализует схему по завладению имуществом других предприятий со всей Украины через заключение ничтожных контрактов на поставку несуществующих товаров. Об этом говорится в материале издания Телеграф.

Журналисты рассказывают, что схема заключается в том, что сначала фирма-мошенник заключает договор с потенциальной "жертвой", и предлагает предоставить товар по выгодным условиям. Чаще всего речь идет о нефтепродуктах, строительных материалах или промышленном оборудовании. Для гарантий будущего исполнения договора создается подставная связанная с мошенниками фирма, которая якобы получает товар на хранение. В реальности же продукции не существует или же ее никогда не будут поставлять.

Далее, по данным издания, "компания-поставщик" обращается в суд с требованием об открытии производства по делу о банкротстве за неоплату непоставленного товара (которого по сути никогда не существовало). Далее в схеме должен появиться судья, который открывает производство о банкротстве компании-"жертвы" из-за якобы имеющихся долговых обязательств. В такую компанию назначается временный управляющий, который блокирует ее деятельность и принимает решения, выгодные мошенникам. В дальнейшем через суды и исполнительные службы фирма-мошенник пытается реализовать активы компании в свою пользу.

В материале говорится, что ярким примером такого развития событий стала тернопольская компания "БМБуд", которой "А.Т. Смарт Трейдинг" предложила поставить сырые нефтепродукты. В качестве хранителя она предложила ООО "Укревроавтодизель". Однако поставки так и не было. Из-за этого "БМБуд" подал в суд.

"А.Т. Смарт Трейдинг" подала встречный иск об открытии производства по делу о банкротстве "БМБбуда" из-за якобы неуплаты за товар. При этом сумма иска составляла 1,6 млн грн., его подавали несколько раз, чтобы натолкнуться на нужную судью. В результате деятельность компании, которая имеет действующих контрактов на более 500 млн грн., была заблокирована из-за иска на 1,6 млн грн", — отмечают журналисты.

Исследование журналистами деятельности ООО "А.Т. Смарт Трейдинг" выявило и другие подробности: оказалось, что оно не впервые проворачивает подобные аферы, при этом по его деятельности уже открыт ряд производств, а один из руководителей компании был в свое время осужден на 7 лет за мошенничество.

По данным издания, среди предприятий, которые стали жертвами мошеннических действий "А.Т. Смарт Трейдинг", ООО "БМБуд" — тернопольская строительная компания, которая выиграла тендер на строительство бомбоубежища в Киеве, ООО "Грузовые системы Украины" — компания, занимавшаяся логистическими перевозками, стала жертвой схемы с поставками топлива, ООО "Данко" — поставщик строительных материалов, который после искусственного банкротства потерял контракты, ООО "Итол" — предприятие, работавшее в сфере импорта технического оборудования, ООО "Тиерра" — предприятие подписало договор на поставку нефтепродуктов на сумму 5 млн грн., ООО "Автоаперолиум" — не была выполнена поставка сжиженного газа.

"По нашим данным, ООО "А.Т. Смарт Трейдинг" является фирмой-аферой. Против нее по состоянию на сегодня есть 4 решения суда на взыскание на общую сумму 7 млн грн. На это предприятие открыто 7 исполнительных производств. Все его счета заблокированы. Руководит этим предприятием супруги Ирина Антонова и Сергей Тесля. Сергей Тесля за подобные мошеннические преступления был осужден, согласно ч. 4 ст. 190 УКУ, до 7 лет лишения свободы и отбывал наказание в Житомирском исправительном центре", — пишет издание "Тернополяне", на которое ссылается Телеграф.

Сейчас "БМБбуд" продолжает работать, выполняя все свои контрактные обязательства, несмотря на системный шантаж, манипуляции и попытки судебного давления с "А.Т. Смарт Трейдинг". Компания уверена, что 90-е в Украине не должны повториться и выступают за максимальную публичность этой истории, чтобы обезопасить другие честные компании от действий мошенников.

"БМБуд" будет бороться за справедливость, привлекая правоохранительные органы и бизнес-сообщество, а также выступает за максимально широкое освещение этой ситуации. Подобные схемы должны получить жесткую правовую оценку, а мошенники и их сообщники — реальные сроки заключения. Бизнес в Украине должен работать по прозрачным правилам, а не по сценариям мошенников, которые пользуются слабостью правовой системы", — резюмировали в компании.