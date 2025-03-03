Витискають активи через примусове банкрутство: ЗМІ розповіли, як працює схема "А.Т. Смарт Трейдинг"

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Зареєстрована у Києві компанія "А.Т. Смарт Трейдинг", яка є фігурантом реєстру боржників, а також має борги перед податковою інспекцією, реалізує схему із заволодіння майном інших підприємств з усієї України через укладення нікчемних контрактів на поставку неіснуючих товарів. Про це йдеться у матеріалі видання Телеграф.

Журналісти розповідають, що схема полягає в тому, що спочатку фірма-шахрай укладає договір із потенційною "жертвою", і пропонує надати товар за вигідними умовами. Найчастіше йдеться про нафтопродукти, будівельні матеріали або промислове обладнання. Для гарантій майбутнього виконання договору створюється підставна повʼязана із шахраями фірма, яка нібито отримує товар на зберігання. У реальності ж продукції не існує або ж її ніколи не постачатимуть.

Далі, за даними видання, "компанія-постачальник" звертається до суду із вимогою про відкриття провадження у справі про банкрутство за неоплату непоставлений товар (якого по суті ніколи не існувало). Далі в схемі має зʼявитися суддя, який відкриває провадження про банкрутство компанії-"жертви" через нібито наявні боргові зобов’язання. У таку компанію призначається тимчасовий керуючий, який блокує її діяльність та приймає рішення, вигідні шахраям. Надалі через суди та виконавчі служби фірма-шахрай намагається реалізувати активи компанії на свою користь.

У матеріалі йдеться, що яскравим прикладом такого розвитку подій стала тернопільська компанія "БМБуд", якій "А.Т. Смарт Трейдинг" запропонувала поставити сирі нафтопродукти. В якості зберігача вона запропонувала ТОВ "Укрєвроавтодизель". Проте поставки так і не було. Через це "БМБуд" подав до суду.

"А.Т. Смарт Трейдинг" подала зустрічний позов про відкриття провадження у справі про банкрутство "БМБбуду" через нібито несплату за товар. При цьому сума позову становила 1,6 млн грн., його подавали кілька разів, щоб натрапити на потрібну суддю. В результаті діяльність компанії, яка має діючих контрактів на понад 500 млн грн., було заблоковано через позов на 1,6 млн грн", — зазначають журналісти.

Дослідження журналістами діяльності ТОВ "А.Т. Смарт Трейдинг" виявило й інші подробиці: виявилось, що воно не вперше провертає подібні афери, при цьому щодо його діяльності вже відкрито низку проваджень, а один з керівників компанії був свого часу засуджений на 7 років за шахрайство.

За даними видання, серед підприємств, які стали жертвами шахрайських дій "А.Т. Смарт Трейдинг", ТОВ "БМБуд" – тернопільська будівельна компанія, яка виграла тендер на будівництво бомбосховища у Києві, ТОВ "Вантажні системи України" – компанія, що займалася логістичними перевезеннями, стала жертвою схеми з поставками пального, ТОВ "Данко" – постачальник будівельних матеріалів, який після штучного банкрутства втратив контракти, ТОВ "Ітол" – підприємство, що працювало у сфері імпорту технічного обладнання, ТОВ "Тієрра" – підприємство підписало договір на поставку нафтопродуктів на суму 5 млн грн., ТОВ "Автоапероліум" – не було виконано поставку скрапленого газу.

"За нашими даними, ТОВ "А.Т. Смарт Трейдинг" є фірмою-аферою. Проти неї станом на сьогодні є 4 рішення суду на стягнення на загальну суму 7 млн грн. На це підприємство відкрито 7 виконавчих проваджень. Всі його рахунки заблоковані. Керує цим підприємством подружжя Ірина Антонова та Сергій Тесля. Сергій Тесля за подібні шахрайські злочини був засуджений, згідно ч. 4 ст. 190 ККУ, до 7 років позбавлення волі та відбував покарання у Житомирському виправному центрі", — пише видання "Тернополяни", на яке посилається Телеграф.

Наразі "БМБбуд" продовжує працювати, виконуючі всі свої контрактні зобов’язання, незважаючи на системний шантаж, маніпуляції та спроби судового тиску з "А.Т. Смарт Трейдинг". Компанія впевнена, що 90-ті в Україні не мають повторитися і виступають за максимальну публічність цієї історії, аби убезпечити інші чесні компанії від дій шахраїв.

"БМБуд" боротиметься за справедливість, залучаючи правоохоронні органи, та бізнес-спільноту, а також виступає за максимально широке висвітлення цієї ситуації. Подібні схеми повинні отримати жорстку правову оцінку, а шахраї та їхні спільники – реальні терміни ув’язнення. Бізнес в Україні має працювати за прозорими правилами, а не за сценаріями шахраїв, які користуються слабкістю правової системи", — резюмували в компанії.