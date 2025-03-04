Комбриг Третьей штурмовой Билецкий о весенне-летней кампании: это будет чемпионский раунд

Related video

Весенне-летняя военная кампания может стать самой непредсказуемой за все годы полномасштабной войны России против Украины. Об этом в интервью Радио НВ заявил Андрей Билецкий, командир Третьей штурмовой бригады.

"Это то, что в боксе называют чемпионским раундом. Обе армии находятся, мягко говоря, не в лучшей форме. Я вижу некоторые признаки конца состоятельности российской армии. Это никоим образом не говорит, что у нас в Вооруженных Силах ситуация хорошая. Нет, нехорошая ситуация. Но российская армия осталась почти без техники, без артиллерии, в которой деградировано до ужасного уровня тактическое управление", — сказал Андрей Билецкий.

Данные разведок, в частности западных стран, свидетельствуют об определенном "проседании" количества личного состава оккупационной армии: последние месяцы уменьшается количество контрактников, которое в течение 2024 года держалось на уровне около 30 тысяч новых контрактов в месяц. Поэтому, по мнению Билецкого, весенняя-летняя кампания может принести много неожиданностей и не пройдет исключительно по "российским лекалам".

"У россиян, мягко говоря, не все хорошо. Это два боксера, которые отработали 8-9 раундов и уже не находятся в лучшей форме. В определенной степени сейчас это больше вопрос характера, чем подготовки — кому этот чемпионский пояс больше нужен", — считает Андрей Билецкий.

Исходя из этого он призвал оставить обсуждение темы переговоров, сосредоточившись на повышении боевой подготовки личного состава, качества управления и применения войск и их обеспечении.