Комбриг Третьої штурмової Білецький про весняно-літню кампанію: це буде чемпіонський раунд

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Весняно-літня військова кампанія може стати найбільш непередбачуваною за всі роки повномасштабної війни Росії проти України. Про це в інтервʼю Радіо НВ заявив Андрій Білецький, командир Третьої штурмової бригади.

"Це те, що в боксі називають чемпіонським раундом. Обидві армії знаходяться, м'яко кажучи, не в найкращій формі. Я бачу деякі ознаки кінця спроможності російської армії. Це жодним чином не говорить, що у нас в Збройних Силах ситуація хороша. Ні, негарна ситуація. Але російська армія залишилася майже без техніки, без артилерії, в якій деградоване до жахливого рівня тактичне управління", – сказав Андрій Білецький.

Дані розвідок, зокрема західних країн, свідчать про певне "просідання" кількості особового складу окупаційної армії: останні місяці зменшується кількість контрактників, яка упродовж 2024 року трималась на рівні близько 30 тисяч нових контрактів на місяць. Тому, на думку Білецького, весняна-літня кампанія може принести багато несподіванок і не пройде виключно по "російських лекалах".

"В росіян, мʼяко кажучи, не все добре. Це два боксери, які відпрацювали 8-9 раундів і вже не перебувають у найкращій формі. Певною мірою зараз це більше питання характеру, ніж підготовки – кому цей чемпіонський пояс більше потрібен", – вважає Андрій Білецький.

Виходячи з цього він закликав облишити обговорення теми переговорів, зосередившись на підвищенні бойової підготовки особового складу, якості управління і застосування військ та їхньому забезпеченні.