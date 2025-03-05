На Харьковщине прифронтовые громады рискуют потерять доступ к медикаментам, — СМИ

Прифронтовые громады Харьковщины оказались перед угрозой массового закрытия аптек из-за нового постановления Кабинета Министров Украины, регулирующего работу фармацевтического рынка. Громады уже получили предупреждение о возможном прекращении работы аптечных пунктов, что поставит под угрозу доступ десятков тысяч местных жителей к жизненно необходимым медикаментам.

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Об этом говорится в материале УНН.

Глава Харьковской районной государственной администрации Владимир Усов рассказал, что прифронтовые громады уже предупредили о возможном закрытии аптек из-за экономической невыгодности их работы после вступления в силу новых правил регулирования фармацевтического рынка. "У нас владельцы сетей разослали письма по громадам, на администрацию, что должны быть закрыты эти аптеки, потому что они не будут прибыльные из-за вступления в силу как раз этого постановления (КМУ — ред. УНН)", — отметил Усов.

По его словам, сейчас в подчинении Харьковского района находится 15 громад, часть из которых — прифронтовые. Аптечные пункты работают не во всех населенных пунктах этих громад. Там где аптечных пунктов нет доступ к медикаментам обеспечивают мобильные аптеки. "Мобильные аптеки, они же также дотационные, они не смогут работать. Это не о заработке. Это более социальный проект, который направлен на доступность лекарств, на заказ людей к своему семейному врачу, там они получают доступные лекарства", — рассказал Усов.

В качестве примера он привел ситуацию, которая сложилась в Слатино, где отсутствует отделение "Укрпочты", а "Новая почта" работает в ограниченном режиме. В случае закрытия местной аптеки людям придется ехать за лекарствами 15 км в соседние Дергачи, если и там аптечный пункт не закроется.

В то же время председатель Дергачевской громады Вячеслав Задоренко рассказал, что сейчас в городе работает шесть аптек. Там также есть больница, которая предоставляет бесплатные медикаменты, но не все лекарства есть в наличии. По его словам, в селах, находящихся ближе к границе, ситуация еще сложнее — там работает только по одной аптеке на населенный пункт. Дополнительно лекарства в общину, где сейчас проживает 30 тысяч человек, лекарства доставляют мобильные аптечные пункты. Поэтому местные власти обеспокоены, что из-за нового регулирования работы фармрынка, аптеки, которые остались работать в громаде, закроются.

"Конечно, это будет очень болезненный вопрос именно для людей, которые остались в обществе. Учитывая, в каких условиях, очень тяжелых, приходится работать нашим аптекарям, то, конечно, этот вопрос для нас очень важен... Поэтому, считаю, что это решение (постановление КМУ №168 по ценам на лекарственные средства — ред. УНН) не взвешенное относительно наших прифронтовых громад", — отметил Вячеслав Задоренко, добавив, что Дергачевская громада готовит соответствующее обращение в Минздрав с просьбой пересмотреть изменения в регулирование фармрынка, которые вступили в силу.

Не лучше ситуация и в Золочевской общине, там также возможно закрытие аптек. "Меня уже предупреждали об этом и даже письмо прислали по этому поводу. Если это произойдет, для нас это будет очень-очень трудно. У нас действует социальная аптека, которая выезжает и работает в старостинских округах нашей пограничной общины. Это очень важно, ведь люди могут получить социальные лекарства или приобрести то, что им нужно. Эта аптека обслуживает пять округов, где сосредоточено много переселенцев и густонаселенных районов, таких как Феськи и Довжик", — рассказал председатель Золочевской громады Виктор Коваленко.

Сейчас в Золочеве работает только два стационарных аптечных пункта. "Если будут они закрыты, то мы останемся без аптек. Вообще. Я просто констатирую факт. Я не обсуждаю решение", — пояснил он.

В материале говорится, что, если так произойдет, громада вынуждена будет вернуться к практике 2022 года, когда в начале полномасштабного вторжения старосты собирали заявки на лекарства местных жителей, ездили в Харьков, покупали медикаменты и развозили их по селам.

"Если вообще аптеки не будет в громаде, это будет социальный взрыв... Это будет крайне негативно. Потому что есть лекарства, которые критически важны для хронических болезней", — подчеркнул Коваленко.