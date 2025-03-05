На Харківщині прифронтові громади ризикують втратити доступ до медикаментів, — ЗМІ

Прифронтові громади Харківщини опинилися перед загрозою масового закриття аптек через нову постанову Кабінету Міністрів України, що регулює роботу фармацевтичного ринку. Громади вже отримали попередження про можливе припинення роботи аптечних пунктів, що поставить під загрозу доступ десятків тисяч місцевих мешканців до життєво необхідних медикаментів.

Related video

Про це йдеться у матеріалі УНН.

Очільник Харківської районної державної адміністрації Володимир Усов розповів, що прифронтові громади уже попередили про можливе закриття аптек через економічну невигідність їхньої роботи після набуття чинності нових правил регулювання фармацевтичного ринку. "У нас власники мереж розіслали листи по громадах, на адміністрацію, що мають бути закриті ці аптеки, тому що вони не будуть прибуткові через набрання чинності якраз цієї постанови (КМУ – ред. УНН)", – зазначив Усов.

За його словами, наразі в підпорядкуванні Харківського району знаходиться 15 громад, частина з яких — прифронтові. Аптечні пункти працюють не в усіх населених пунктах цих громад. Там де аптечних пунктів немає доступ до медикаментів забезпечують мобільні аптеки. "Мобільні аптеки, вони ж також дотаційні, вони не зможуть працювати. Це не про заробіток. Це більш соціальний проєкт, який направлений на доступність ліків, на замовлення людей до свого сімейного лікаря, там вони отримують доступні ліки", — розповів Усов.

Як приклад, він навів ситуацію, яка склалася в Слатине, де відсутнє відділення "Укрпошти", а "Нова пошта" працює в обмеженому режимі. У разі закриття місцевої аптеки людям доведеться їхати за ліками 15 км до сусідніх Дергачів, якщо й там аптечний пункт не закриється.

Водночас голова Дергачівської громади В'ячеслав Задоренко розповів, що наразі в місті працює шість аптек. Там також є лікарня, яка надає безкоштовні медикаменти, але не всі ліки є у наявності. За його словами, у селах, що знаходяться ближче до кордону, ситуація ще складніша — там працює лише по одній аптеці на населений пункт. Додатково ліки в громаду, де наразі проживає 30 тисяч людей, ліки доставляють мобільні аптечні пункти. Тому місцева влада занепокоєна, що через нове регулювання роботи фармринку, аптеки, які залишились працювати у громаді, закриються.

"Звісно, це буде дуже болюче питання саме для людей, які залишились в громаді. Враховуючи, в яких умовах, дуже тяжких, доводиться працювати нашим аптекарям, то, звісно, це питання для нас дуже важливе… Тож, вважаю, що це рішення (постанова КМУ №168 щодо цін на лікарські засоби – ред. УНН) не виважене щодо наших прифронтових громад", — зазначив Вʼячеслав Задоренко, додавши, що Дергачівська громада готує відповідне звернення до МОЗ з проханням переглянути зміни до регулювання фармринку, які набули чинності.

Не краща ситуація і у Золочівській громаді, там також можливе закриття аптек. "Мене вже попереджали про це і навіть листа прислали з цього приводу. Якщо це відбудеться, для нас це буде дуже-дуже важко. У нас діє соціальна аптека, яка виїжджає і працює в старостинських округах нашої прикордонної громади. Це дуже важливо, адже люди можуть отримати соціальні ліки або придбати те, що їм потрібно. Ця аптека обслуговує п’ять округів, де зосереджено багато переселенців і густонаселених районів, таких як Феськи та Довжик", – розповів голова Золочівської громади Віктор Коваленко.

Наразі у Золочіві працює лише два стаціонарні аптечні пункти. "Якщо будуть вони закриті, то ми залишимося без аптек. Взагалі. Я просто констатую факт. Я не обговорюю рішення", — пояснив він.

У матеріалі йдеться, що, якщо так станеться, громада змушена буде повернутися до практики 2022 року, коли на початку повномасштабного вторгнення старости збирали заявки на ліки місцевих жителів, їздили до Харкова, купували медикаменти та розвозили їх по селах.

"Якщо взагалі аптеки не буде в громаді, це буде соціальний вибух… Це буде вкрай негативно. Тому що є ліки, які критично важливі для хронічних хвороб", – наголосив Коваленко.