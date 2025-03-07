В сети появилась переписка, которая может разоблачить псевдоактивистку из Киевской области, — СМИ

Во время войны, когда страна нуждается в единстве и поддержке, в Украине действуют люди, которые используют активизм не для помощи обществу, а для личного обогащения. Одним из возможных примеров такого псевдоактивизма может быть деятельность Антонины Корниенко из Великодимерской общины на Киевщине, которая, по мнению журналистов, может организовывать проплаченные митинги, поддержку в судах и получать деньги за участие в протестах, сообщает KP.

Издание сообщает, что в сети появилась ее переписка, которая может свидетельствовать, что так называемый активизм на самом деле может быть коммерческой деятельностью. Сообщения могут свидетельствовать о том, что активистка работает за деньги, а после завершения судебного процесса требует оплату для привлеченных к акции лиц. В сообщениях говорится, что люди "тратили время, нервы портили" и теперь ожидают соответствующую "благодарность" за свое присутствие в суде.

В материале говорится, что это может быть не единичным случаем, то есть активистка неоднократно могла заниматься организацией заказных протестов, которые подаются как инициатива общества, но на самом деле могут быть способом давления, манипуляций и заработка.

Журналисты отмечают, что это еще раз может подтверждать то, что не все, кто громко кричит о "справедливости", делают это искренне. Иногда за красивыми лозунгами стоят только деньги и жажда наживы.