В мережі з'явилося листування, яке може викрити псевдоактивістку з Київщини, - ЗМІ

Під час війни, коли країна потребує єдності та підтримки, в Україні діють люди, які використовують активізм не для допомоги суспільству, а для особистого збагачення. Одним із можливих прикладів такого псевдоактивізму може бути діяльність Антоніни Корнієнко з Великодимерської громади на Київщині, яка, на думку журналістів, може організовувати проплачені мітинги, підтримку в судах та отримувати гроші за участь у протестах, повідомляє KP.

Видання повідомляє, що у мережі з’явилося її листування, яке може свідчити, що так званий активізм насправді може бути комерційною діяльністю. Повідомлення можуть свідчити про те, що активістка працює за гроші, а після завершення судового процесу вимагає оплату для залучених до акції осіб. У повідомленнях йдеться, що люди "витрачали час, нерви псували" і тепер очікують відповідну "подяку" за свою присутність у суді.

У матеріалі йдеться, що це може бути не поодиноким випадком, тобто активістка неодноразово могла займатися організацією замовних протестів, які подаються як ініціатива громади, але насправді можуть бути способом тиску, маніпуляцій та заробітку.

Журналісти зазначають, що це ще раз може підтверджувати те, що не всі, хто голосно кричить про "справедливість", роблять це щиро. Іноді за красивими гаслами стоять лише гроші та жадоба до наживи.