Военный о заявлениях Николова: "Это неуважение к энергетикам и военным ПВО"
Военнослужащий Кирилл Сазонов раскритиковал журналиста Юрия Николова за его сообщения об энергетической ситуации в Украине, пишет "Телеграф". На своей странице он обвинил Николова в манипуляциях и неуважении к энергетикам, которые восстанавливают энергосистему страны.
Сазонов напомнил, что осенью журналист прогнозировал многочасовые отключения света для гражданских, что, по его словам, не сбылось. Он также отметил, что в своих материалах Николов не учитывает масштабные российские атаки на энергетическую инфраструктуру и усилия украинских специалистов, которые смогли восстановить 5 из 10 разрушенных гигаватт мощностей и даже добавить еще 1 ГВт.
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Отдельно военный раскритиковал заявления Николова относительно атомной энергетики, подчеркнув, что именно благодаря АЭС украинцы имели электроснабжение зимой.
Сазонов призвал журналиста извиниться за свои высказывания, назвав их "низостью и ложью".
Издание напоминает, что Юрий Николов осенью прогнозировал многочасовые отключения электроэнергии и советовал украинцам покупать дорогие генераторы.
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