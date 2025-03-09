Військовий про заяви Ніколова: "Це неповага до енергетиків і військових ППО"

Related video

Військовослужбовець Кирило Сазонов розкритикував журналіста Юрія Ніколова за його дописи щодо енергетичної ситуації в Україні, пише "Телеграф". На своїй сторінці він звинуватив Ніколова у маніпуляціях і неповазі до енергетиків, які відновлюють енергосистему країни.

Сазонов нагадав, що восени журналіст прогнозував багатогодинні відключення світла для цивільних, що, за його словами, не справдилося. Він також зауважив, що у своїх матеріалах Ніколов не враховує масштабні російські атаки на енергетичну інфраструктуру та зусилля українських фахівців, які змогли відновити 5 із 10 зруйнованих гігават потужностей і навіть додати ще 1 ГВт.

Окремо військовий розкритикував заяви Ніколова щодо атомної енергетики, підкресливши, що саме завдяки АЕС українці мали електропостачання взимку.

Сазонов закликав журналіста вибачитися за свої висловлювання, назвавши їх "ницістю та брехнею".

Видання нагадує, що Юрій Ніколов восени прогнозував багатогодинні відключення електроенергії та радив українцям купувати дорогі генератори.