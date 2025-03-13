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Украина

БЭБ намерено снова расследовать дело Ibox Bank, хотя защита настаивает, что это нарушает законодательство

12 марта Бюро экономической безопасности сообщило, что ходатайствует о спецрасследовании по делу владелицы Ibox bank. 13 марта судья Владимир Мармаш рассмотрит это ходатайство в Лычаковском райсуде Львова.

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Сторона защиты считает, что детективы БЭБ и судья Мармаш нарушают украинское законодательство, сообщает dsnews.ua со ссылкой на kp.ua.

Детективы БЭБ добиваются возобновления дела против владелицы Ibox bank вопреки тому, что 5 декабря 2024 года Верховный Суд поставил точку в уголовном деле против нее и отказал детективу ТУ БЭБ во Львовской области в открытии кассационного производства, подтверждая тем самым незаконность действий стороны обвинения в указанном производстве.

Защита обвиняемой считает, что детективы БЭБ и судья Мармаш, принимая такое ходатайство на рассмотрение, грубо нарушают украинское законодательство. Ведь предельный срок досудебного расследования в уголовном производстве против владелицы Ibox bank превышен на 3 месяца, что недопустимо в делах такой категории.

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Следовательно, защита подчеркивает, что попытка БЭБ возобновить дело против руководства банка сопровождается многочисленными нарушениями требований уголовного процесса. "Обвинение преследует собственные интересы, не связанные с законным расследованием, направленным на установление настоящих преступников", — комментирует сторона защиты.

Ранее политолог Евгений Магда обратил внимание на то, что именно Лычаковский райсуд рассматривает много дел, которые инициирует БЭБ и ГБР. Высказывалось подозрение, что такие дела могут иметь заказной характер. Отмечается, что в случае выявления таких правонарушений следователем и судьей наказанием может быть до 10 лет лишения свободы. Если же в ходе будущих расследований обнаружатся признаки коррупционных правонарушений в действиях указанных лиц, мера наказания может быть значительно увеличена с обязательной конфискацией приобретенного в ходе такой деятельности имущества.

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