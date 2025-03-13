БЕБ має намір знову розслідувати справу Ibox Bank, хоча захист наполягає, що це порушує законодавство
12 березня Бюро економічної безпеки повідомило, що клопоче про спецрозслідування у справі власниці Ibox bank. 13 березня суддя Володимир Мармаш розгляне це клопотання в Личаківському райсуді Львова.
Сторона захисту вважає, що детективи БЕБ і суддя Мармаш порушують українське законодавство, повідомляє dsnews.ua з посиланням на kp.ua.
Детективи БЕБ домагаються відновлення справи проти власниці Ibox bank попри те, що 5 грудня 2024 року Верховний Суд поставив крапку в кримінальній справі проти неї і відмовив детективу ТУ БЕБ у Львівській області у відкритті касаційного провадження, підтверджуючи тим самим незаконність дій сторони обвинувачення у вказаному провадженні.
Захист обвинуваченої вважає, що детективи БЕБ і суддя Мармаш, приймаючи таке клопотання на розгляд, грубо порушують українське законодавство. Адже граничний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні проти власниці Ibox bank перевищено на 3 місяці, що неприпустимо у справах такої категорії.
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Відтак, захист наголошує, що спроба БЕБ поновити справу проти керівництва банку супроводжується численними порушеннями вимог кримінального процесу. "Обвинувачення переслідує власні інтереси, не пов'язані із законним розслідуванням, спрямованим на встановлення справжніх злочинців", — коментує сторона захисту.
Раніше політолог Євген Магда звернув увагу на те, що саме Личаківський райсуд розглядає багато справ, які ініціює БЕБ та ДБР. Висловлювалася підозра, що такі справи можуть мати замовний характер. Наголошується, що у разі виявлення таких правопорушень слідчим та суддею покаранням може бути до 10 років позбавлення волі. Якщо ж в ході майбутніх розслідувань виявляться ознаки корупційних правопорушень в діях вказаних осіб, міра покарання може бути значно збільшена з обовʼязковою конфіскацією набутого в ході такої діяльності майна.
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