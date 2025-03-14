Кешбеки до 15% й пільги для бізнесу: "ПриватБанк" дякує клієнтам у свою 33-ю річницю з допомогою подарунків

"ПриватБанк" 19 березня відзначатиме свій 33-й день народження та дякуватиме своїм 18,5 млн клієнтів особливими акціями та пропозиціями. З 11 до 25 березня всі клієнти банку — фізичні особи зможуть скористатися персональними подарунками. Їх можна буде активувати власноруч у програмі лояльності "Привіт" у "Приват24", повідомив член правління з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко. Про це повідомляє пресслужба компанії.

На честь дня народження банка кожен клієнт зможе зібрати "Приватну галерею" кешбеків і знижок.

Долучитися до святкування можна буде, розраховуючись картками Visa від "ПриватБанку" у кафе та ресторанах з кешбеком 7% та популярних фастфудах з кешбеком до 15%. Крім того, водії зможуть заправити власне авто, з вигодою до 10%. Також кешбек до 10% "ПриватБанк" подарує за поїздки в таксі, дитячий одяг і товари для краси для здоров'я.

Вперше знижками та кешбеками банк у свою річницю подякує клієнтам-геймерам: вони зможуть придбати ігри, ігрові додатки чи оформити підписки з вигодою 10%. Клієнтам, для яких важливий домашній затишок, зв'язок з рідними і взаємопідтримка, "ПриватБанк" даруватиме кешбеки за оплату комунальних послуг, поповнення мобільного телефону та грошові перекази за кордон.

Подяку від банка отримають і бізнес-клієнти. Для них з 11 березня діятимуть особливі пільгові умови відкриття рахунків для юридичних осіб і знижка в розмірі 10% на пальне WOG за умови оплати карткою Visa Business Go, говорить член правління з питань корпоративного бізнесу та МСБ Євген Заіграєв.

Крім того, серед нових користувачів, що підключать принаймні одну послугу з екосистеми еквайрингу (POS-термінал, застосунок "Термінал", інтернет-еквайринг LiqPay, сервіс "Оплата частинами") в період з 11 беерзня до 11 квітня, проведуть святковий розіграш. На честь 33-ї річниці "ПриватБанк" спільно з Visa розіграє 33 сертифікати giftmall по 10 000 грн кожен.

Гарячими пропозиціями за оплати картками Visa від "ПриватБанк" можна буде також скористатися у партнерів:

● 10% знижки на товари Apple в авторизованих партнерів — 11-19 березня 2025 року;

● 7% знижки на купівлю в онлайн-магазині "Епіцентр" — 11-25 березня 2025 року включно;

● 7% знижки на замовлення на сайті MAKEUP від 799 грн — 11-25 березня 2025 року включно;

● 7% знижки на купівлю в інтернет-магазині Rozetka на суму від 1500 грн, оплачені на сайті rozetka.ua — 11-25 березня 2025 року включно.

Для українців-ровесників "ПриватБанку", яким у березні 2025 року також виповниться 33, підготували особливий подарунок: святкову "Золоту картку" з 33% кешбеку на всі покупки. Ця пропозиція надійде у розділ "Привіт" у "Приват24" 11 березня та діятиме в день народження банку — 19 березня.

Важливо: аби знижки та кешбеки подіяли, їх необхідно активувати в додатку "Приват24". Для цього потрібно зайти до розділу "Привіт" і натиснути +, після цього за розрахунків автоматично надходитиме кешбек чи спрацьовуватиме знижка.