Обмінники відмовляються купувати у вас банкноти старого зразка, посилаючись на те, що їх ніхто в них не купить, чи пропонують обмін за нижчим курсом? Фокус з'ясував, що робити і куди скаржитися.

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Українці стикаються з проблемою обміну валюти. Дійшло навіть до скарг у Верховну Раду. Так, часто за банкноти старого зразка в обмінниках дають менше гривень. Така ситуація не нова. Як кажуть фінансові експерти, широкого розголосу проблема старих "білих" доларів набуває час від часу і найбільш оптимальне рішення для обміну зношених купюр — звертання до кас у відділеннях Ощадбанку. Але, хто ж винен, доки це відбуватиметься і як приборкати таку поведінку небанківських пунктів обміну валюти? Економіст та ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран допоміг розібратися.

Що таке "сині" та "білі" долари

Розрізняння співробітниками обмінних пунктів валюти купюр за ступенем зношеності — роком випуску та їхнього характерного кольору— стало проблемою для споживачів. Саме "білі" купюри старого зразка неохоче приймають в обмінниках, проте в Україні дійсні всі долари, випущені Федеральною резервною системою США від 1914 року.

Українці стикаються з проблемою з обміном валюти Фото: УНИАН

Навіть існує таке поняття, як старі та нові долари США, що умовно поділили на "білі" (більш світлого відтінку купюр, випущені у 1996-2006 рр і відрізняються світлішим відтінком купюр) та "сині" (купюри із синьою смугою та вищим рівнем захисту, зазвичай номіналом в 100 доларів, що з'явилися в обігу від 2009 року). У дизайні цих банкнот використовуються червоні, оранжеві, жовті, блакитні та пурпурові кольори.

Розрізняння співробітниками обмінних пунктів валюти купюр за ступенем зношеності — роком випуску та їхнього характерного кольору— стало проблемою для споживачів

Єдина реальна проблема у доларів старих серій — це невисокий ступінь захисту від підробки і теоретично це підвищує ризик отримати фальшиву банкноту чи, як дехто вважає, недостатньо естетичний вигляд.

За законом в державних банках відмовити в прийомі банкнот будь-якого року випуску не мають права. Обмеження і відмови приймати "білі" долари в більшості випадків пов'язані з приватними банками і приватними обмінниками.

Свого часу Нацбанк України виступив з офіційною позицією щодо "білих" доларів і наголосив, що жодних додаткових комісій при прийманні доларів старого зразка не повинно бути. А голова НБУ Андрій Пишний пригрозив анулюванням ліцензій обмінним пунктам за вигадування комісії за неіснуючі послуги, про що сказав в інтерв'ю ZN.UA.

За його словами, всі долари США, випущені від 1914 року, дійсні в Україні.

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Долари "білі" та "сині". Чому обмінники ставлять подвійні курси і що з цим робити

Також він підкреслив, що вартість валюти визначається номіналом та обмінним курсом, без додаткових комісій за дизайн чи рік випуску.

Проте економічні есперти усю відповідальність за ситуацію із "білими" доларами покладає саме на НБУ, адже регулятор мав достатньо повноважень для впливу. Але, за їхніми словами, досить формально підійшов до виконання своїх функцій.

"Ми маємо справу з яскравою і підтвердженою дисфункцією центрального банку — НБУ. Інституція, в повноваження якої входить регулювання грошового обігу і яка має весь інструментарій для вирішення ситуації, більше ніж за 12 місяців так і не впоралась з фобією старих доларів у населення України", — зауважив економіст та ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран.

Якщо обмінник стягує комісію за обмін доларів старого зразка, то потрібно писати скаргу до НБУ чи Комітету ВР Фото: УНІАН

Що робити зі "старими" доларами

В Україні дуже багато банкнот доларів випуску 1996 року, 2003 чи 2006 року, це так звані "білі" чи "сірі" купюри, які є так само дійсні, як і нові "сині" банкноти, що випускають після 2009 року.

Якщо певний обмінник запропонував комісію за обмін доларів старого зразка, то потрібно написати скаргу — або до НБУ, або до Комітету ВРУ з питань фінансів. Але подальші дії споживачів мають бути пов’язані з пошуком банківського відділення, де, найімовірніше, валютообмінну операцію проведуть, адже банки, на відміну від обмінників, традиційно більше схильні виконувати законодавчі норми.

Якщо певний обмінник запропонував комісію за обмін доларів старого зразка, то потрібно написати скаргу — або до НБУ, або до Комітету ВРУ з питань фінансів

"ФРС підтверджує, що і "білі", і "сині" долари, і навіть "зелені" є законним платіжним засобом в США та за межами США. Але внаслідок певних процесів місцевий ринок викривляє початкові умови, які гарантує ФРС всім користувачам доларів. Так виходить, що на питанні білих доларів заробляють всі: обмінні пункти, банк, який їх підкріплює, тіньовики. Хочу вірити, що не заробляє тільки НБУ. А втрачає знову населення", — зауважив Віталій Шапран.

Отже, українці можуть обмянювати долари різних років випуску без перешкод, а якщо стикаються з подвійним курсом для "білих" доларів, мають скаржитись до НБУ або Комітету ВРУ з питань фінансів.

Ще одне важливе питання — обмін так званих зношених купюр, банкнот з ознаками потертості. Такі банкноти банки абсолютно легально приймають з певними витратами на обмін з боку клієнтів — на операції інкасо. Розмір комісії інкасо за обмін зношених банкнот може досягати 50% від їхньої номінальної вартості. Водночас комісія за операціями інкасо залежить від ступеня пошкодження купюри, а також від її року випуску, якщо банкнота вже вилучена з обігу, комісія може бути вищою. Комісії відрізняються у різних фінустановах, і в деяких складають 10–15% номіналу банкноти. Проте чітку відповідь на те, скільки коштуватиме обмін зношеної купюри на нову, споживачу нададуть лише в банку.

Нагадаємо, голова Комітету ВРУ з питань фінансів Данило Гетманцев радить українцям не замовчувати проблему обміну доларових банкнот, а одразу скаржитися особисто йому. І якщо на обміннику різні курси на одну й ту саму валюту — потрібно фотографувати і надсилати за тел. 050 356 55 41, у Комітет з питань фінансів (Київ, Грушевського,5) або в НБУ та Нацполіцію.