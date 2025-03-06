Обменники отказываются покупать у вас банкноты старого образца, ссылаясь на то, что их никто у них не купит, или предлагают обмен по более низкому курсу? Фокус выяснил, что делать и куда жаловаться.

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Украинцы сталкиваются с проблемой обмена валюты. Дошло даже до жалоб в Верховную Раду. Так, часто за банкноты старого образца в обменниках дают меньше гривен. Такая ситуация не нова. Как говорят финансовые эксперты, широкую огласку проблема старых "белых" долларов приобретает время от времени и наиболее оптимальное решение для обмена изношенных купюр — обращение в кассы в отделениях Ощадбанка. Но, кто же виноват, как долго это будет продолжаться и как обуздать такое поведение небанковских пунктов обмена валюты? Экономист и экс-член Совета НБУ Виталий Шапран помог разобраться.

Что такое "синие" и "белые" доллары

Различение сотрудниками обменных пунктов валютных купюр по степени изношенности — году выпуска и их характерному цвету — стало проблемой для потребителей. Именно "белые" купюры старого образца неохотно принимают в обменниках, однако в Украине действительны все доллары, выпущенные Федеральной резервной системой США с 1914 года.

Украинцы сталкиваются с проблемой с обменом валюты Фото: УНИАН

Даже существует такое понятие, как старые и новые доллары США, которые условно поделили на "белые" (более светлого оттенка купюр, выпущенные в 1996-2006 гг и отличаются более светлым оттенком купюр) и "синие"(купюры с синей полосой и более высоким уровнем защиты, обычно номиналом в 100 долларов, появившиеся в обращении с 2009 года). В дизайне этих банкнот используются красные, оранжевые, желтые, голубые и пурпурные цвета.

Различение сотрудниками обменных пунктов валюты купюр по степени изношенности — году выпуска и их характерному цвету — стало проблемой для потребителей

Единственная реальная проблема у долларов старых серий — это невысокая степень защиты от подделки и теоретически это повышает риск получить фальшивую банкноту или, как некоторые считают, недостаточно эстетичный вид.

По закону в государственных банках отказать в приеме банкнот любого года выпуска не имеют права. Ограничения и отказы принимать "белые" доллары в большинстве случаев связаны с частными банками и частными обменниками.

В свое время Нацбанк Украины выступил с официальной позицией относительно "белых" долларов и подчеркнул, что никаких дополнительных комиссий при приеме долларов старого образца не должно быть. А глава НБУ Андрей Пышный пригрозил аннулированием лицензий обменным пунктам за выдумывание комиссии за несуществующие услуги, о чем сказал в интервью ZN.UA.

По его словам, все доллары США, выпущенные с 1914 года, действительны в Украине.

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Доллары "белые" и "синие". Почему обменники ставят двойные курсы и что с этим делать

Также он подчеркнул, что стоимость валюты определяется номиналом и обменным курсом, без дополнительных комиссий за дизайн или год выпуска.

Однако экономические эксперты всю ответственность за ситуацию с "белыми" долларами возлагает именно на НБУ, ведь регулятор имел достаточно полномочий для влияния. Но, по их словам, достаточно формально подошел к выполнению своих функций.

"Мы имеем дело с яркой и подтвержденной дисфункцией центрального банка — НБУ. Институт, в полномочия которого входит регулирование денежного обращения и который имеет весь инструментарий для решения ситуации, более чем за 12 месяцев так и не справился с фобией старых долларов у населения Украины", — отметил экономист и экс-член Совета НБУ Виталий Шапран.

Если обменник взимает комиссию за обмен долларов старого образца, то нужно писать жалобу в НБУ или Комитет ВР Фото: УНИАН

Что делать со "старыми" долларами

В Украине очень много банкнот долларов выпуска 1996 года, 2003 или 2006 года, это так называемые "белые" или "серые" купюры, которые так же действительны, как и новые "синие" банкноты, выпускаемые после 2009 года.

Если определенный обменник предложил комиссию за обмен долларов старого образца, то нужно написать жалобу — или в НБУ, или в Комитет ВРУ по вопросам финансов. Но дальнейшие действия потребителей должны быть связаны с поиском банковского отделения, где, скорее всего, валютообменную операцию проведут, ведь банки, в отличие от обменников, традиционно больше склонны выполнять законодательные нормы.

Если определенный обменник предложил комиссию за обмен долларов старого образца, то нужно написать жалобу — или в НБУ, или в Комитет ВРУ по вопросам финансов

"ФРС подтверждает, что и "белые", и "синие" доллары, и даже "зеленые" являются законным платежным средством в США и за пределами США. Но вследствие определённых процессов местный рынок искажает изначальные условия, которые гарантирует ФРС всем пользователям долларов. Так получается, что на вопросе белых долларов зарабатывают все: обменные пункты, банк, который их подкрепляет, теневики. Хочу верить, что не зарабатывает только НБУ. А теряет снова население", — отметил Виталий Шапран.

Итак, украинцы могут обменивать доллары разных лет выпуска беспрепятственно, а если сталкиваются с двойным курсом для "белых" долларов, должны жаловаться в НБУ или Комитет ВРУ по вопросам финансов.

Еще один важный вопрос — обмен так называемых изношенных купюр, банкнот с признаками потертости. Такие банкноты банки абсолютно легально принимают с определенными затратами на обмен со стороны клиентов — на операции инкассо. Размер комиссии инкассо за обмен изношенных банкнот может достигать 50% от их номинальной стоимости. При этом комиссия по операциям инкассо зависит от степени повреждения купюры, а также от ее года выпуска, если банкнота уже изъята из обращения, комиссия может быть выше. Комиссии отличаются в разных финучреждениях, и в некоторых составляют 10-15% номинала банкноты. Однако четкий ответ на то, сколько будет стоить обмен изношенной купюры на новую, потребителю предоставят только в банке.

Напомним, председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов Даниил Гетманцев советует украинцам не замалчивать проблему обмена долларовых банкнот, а сразу жаловаться лично ему. И если на обменнике разные курсы на одну и ту же валюту — нужно фотографировать и отправлять по тел. 050 356 55 41, в Комитет по вопросам финансов (Киев, Грушевского,5) или в НБУ и Нацполицию.