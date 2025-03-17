Антон Залуский: "Только через эксперименты и глубокий анализ можно создать продукт, который выделяется"

CEO IT-компании по разработке мобильных игр Smart Project GmbH, в числе клиентов которой Google, Apple, Facebook, Антон Залуский рассказал о том, как создать успешный бизнес в IT и вывести его за рубеж.

Вывести IT-бизнес на международный рынок — задача, требующая стратегического подхода и глубокого понимания мировых тенденций. Несмотря на экономическую нестабильность, украинские IT-компании продолжают демонстрировать значительный успех. По данным OpenDataBot - платформы открытых данных, в течение десяти месяцев 2024 года средний ежемесячный объем IT-экспорта составлял $530 млн. Успешные кейсы подтверждают, что адаптация к мировым требования и стратегическое планирование остаются ключевыми факторами успеха, считает основатель Smart Project GmbH Антон Залуский, чьи мобильные приложения занимают лидирующие позиции в странах СНГ, а среди клиентов компании такие гиганты как Google, Apple, Facebook. Поговорили с экспертом о том, как развивать IT-бизнес в условиях нестабильности рынка и сложной экономической ситуации в стране.

— Антон, как основатель и CEO компании по разработке социальных и мобильных приложений, вы заложили основу игр в жанре "5 отличий", которые пользуются популярностью по всему миру. Как создать востребованный IT продукт и какие тренды стоит учитывать?

— Сейчас рынок стремительно меняется. Главный тренд — персонализация. Пользователи ждут контент, который будет адаптироваться под их потребности. Это касается не только игр, но и любых приложений. Еще один важный тренд — интеграция AI. Искусственный интеллект активно используется для анализа поведения пользователей и создания более глубоких игровых сюжетов. Также растет спрос на кроссплатформенные решения, ведь пользователи хотят начинать играть на одном устройстве и продолжать на другом.

— Игры, которые разрабатывает ваша компания, регулярно занимают первые места по популярности у аудитории в социальных сетях. Кроме того, в 2019 году вы получили более 40 предложений о продаже доли бизнеса и заключили сделку с Топ-1 европейской компанией в сфере разработки игр. Как вам удалось достичь такого результата?

— Основу всего составляет идея и четкое видение цели. Я начал с разработки простых приложений, и каждый новый проект учил меня чему-то важному. Например, наши первые приложения, такие как "Поздравительные открытки" и "Сканворд Дня", стали популярными в соцсетях благодаря интуитивно понятному интерфейсу и четкой фокусировке на аудитории. Но настоящий прорыв произошел, когда мы выпустили "5 Отличий Онлайн". Успех пришел благодаря комбинации качественного продукта, гибкости в подходах и ориентации на мировые тренды.

— Однако, как показывает опыт рынка, успех может быть ошеломляющим, но краткосрочным. Расскажите, какие стратегии вы считаете ключевыми для удержания лидирующих позиций?

— Главное — это исследование и постоянное улучшение. Мы много инвестируем в R&D, потому что только через эксперименты и глубокий анализ можно создать продукт, который выделяется. Кроме того, адаптивность — ключевой фактор. У нас есть технология "динамической игровой сложности", которая подстраивается под уровень игрока. Это делает наши игры увлекательными для всех, независимо от их опыта. И, конечно, маркетинг. Мы постоянно анализируем пользовательские данные, чтобы лучше понимать аудиторию и предлагать то, что действительно ценно.

— Вы также адаптируете ваши продукты для зарубежных рынков. Что при этом нужно учитывать?

— Здесь важна локализация во всех смыслах. Не только перевод интерфейса, но и адаптация контента под культурные особенности аудитории. Например, для азиатских рынков мы переработали дизайн и добавили элементы, соответствующие местным традициям. Для Европы упор делаем на минимализм и удобство. Еще один аспект — это платформы. В разных странах популярны разные устройства и системы, поэтому наши игры всегда кроссплатформенные.

— Многие считают, что выход на международный рынок требует огромных вложений. Вы с этим согласны?

— Не всегда. Конечно, затраты есть, но ключевое — это стратегия. Мы, например, начинали с небольших шагов: выпускали приложение в одной стране, анализировали реакцию и только потом масштабировали продукт. Это снижает риски и дает возможность понять, что работает, а что нет. Главное — это качество и уникальность. Если ваш продукт способен привлечь внимание, он найдет свою аудиторию.

— В компании вы лично занимаетесь многими вопросами, в частности R&D в вашем ведении. Считаете ли вы, что это один из ключевых факторов успеха? Ведь сейчас многие предприниматели стараются выйти из "операционки" и отдать все в руки команды.

— Я верю, что для создания инновационного продукта важно не только управлять процессами, но и быть глубоко вовлеченным в саму суть разработки. Особенно это касается IT-сферы, где технологии и пользовательские предпочтения меняются молниеносно. Конечно, делегирование — это важно. У меня есть сильная команда, которой я полностью доверяю. Но именно участие в R&D позволяет мне оставаться в курсе новых технологий, понимать, какие подходы работают, а какие нет. Это помогает быстрее принимать стратегические решения, быть на шаг впереди конкурентов. При этом я не отрицаю, что с ростом бизнеса подходы должны адаптироваться. Нужно найти баланс между стратегическим управлением и операционным участием. Для меня этот баланс — личное участие в R&D и ключевых продуктах компании, которые формируют наше конкурентное преимущество.

— Как основатель IT-компании, в числе клиентов которой Google, Apple, Facebook, а число пользователей продукта измеряется в миллионах, что вы посоветуете начинающим разработчикам, которые хотят вырастить IT-бизнес и выйти на глобальный рынок?

— Не бойтесь пробовать и учиться на своих ошибках. Успех — это результат экспериментов. Второе — инвестируйте в команду. Люди — это главный актив, особенно в IT. Третье — следите за трендами, но не копируйте. Найдите свою нишу и создайте что-то уникальное. А главное, думайте глобально с самого начала. Даже если вы разрабатываете продукт для местной аудитории, убедитесь, что его можно адаптировать для других рынков.