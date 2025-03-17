Антон Залуський: "Тільки через експерименти і глибокий аналіз можна створити продукт, який виділяється"

CEO IT-компанії з розробки мобільних ігор Smart Project GmbH, серед клієнтів якої Google, Apple, Facebook, Антон Залуський розповів про те, як створити успішний бізнес в IT і вивести його за кордон.

Вивести IT-бізнес на міжнародний ринок — завдання, що вимагає стратегічного підходу і глибокого розуміння світових тенденцій. Незважаючи на економічну нестабільність, українські IT-компанії продовжують демонструвати значний успіх. За даними OpenDataBot — платформи відкритих даних, протягом десяти місяців 2024 року середній щомісячний обсяг ІТ-експорту становив $530 млн. Успішні кейси підтверджують, що адаптація до світових вимог та стратегічне планування залишаються ключовими факторами успіху, вважає засновник Smart Project GmbH Антон Залуський, чиї мобільні додатки посідають лідерські позиції в країнах СНД, а серед клієнтів компанії такі гіганти як Google, Apple, Facebook. Поговорили з експертом про те, як розвивати IT-бізнес в умовах нестабільності ринку і складної економічної ситуації в країні.

- Антоне, як засновник і CEO компанії з розроблення соціальних і мобільних застосунків, ви заклали основу ігор у жанрі "5 відмінностей", які користуються популярністю в усьому світі. Як створити затребуваний IT продукт і які тренди варто враховувати?

- Зараз ринок стрімко змінюється. Головний тренд — персоналізація. Користувачі чекають на контент, який адаптуватиметься під їхні потреби. Це стосується не тільки ігор, а й будь-яких додатків. Ще один важливий тренд — інтеграція AI. Штучний інтелект активно використовується для аналізу поведінки користувачів і створення більш глибоких ігрових сюжетів. Також зростає попит на кросплатформні рішення, адже користувачі хочуть починати грати на одному пристрої та продовжувати на іншому.

- Ігри, які розробляє ваша компанія, регулярно посідають перші місця за популярністю в аудиторії в соціальних мережах. Крім того, у 2019 році ви отримали понад 40 пропозицій про продаж частки бізнесу та уклали угоду з Топ-1 європейською компанією у сфері розробки ігор. Як вам вдалося досягти такого результату?

- Основу всього становить ідея і чітке бачення мети. Я почав з розробки простих застосунків, і кожен новий проєкт навчав мене чогось важливого. Наприклад, наші перші застосунки, як-от "Вітальні листівки" та "Сканворд Дня", стали популярними в соцмережах завдяки інтуїтивно зрозумілому інтерфейсу та чіткому фокусуванню на аудиторії. Але справжній прорив стався, коли ми випустили "5 Відмінностей Онлайн". Успіх прийшов завдяки комбінації якісного продукту, гнучкості в підходах та орієнтації на світові тренди.

- Однак, як показує досвід ринку, успіх може бути приголомшливим, але короткостроковим. Розкажіть, які стратегії ви вважаєте ключовими для утримання лідируючих позицій?

- Головне — це дослідження і постійне поліпшення. Ми багато інвестуємо в R&D, тому що тільки через експерименти і глибокий аналіз можна створити продукт, який виділяється. Крім того, адаптивність — ключовий фактор. У нас є технологія "динамічної ігрової складності", яка підлаштовується під рівень гравця. Це робить наші ігри захопливими для всіх, незалежно від їхнього досвіду. І, звичайно, маркетинг. Ми постійно аналізуємо призначені для користувача дані, щоб краще розуміти аудиторію і пропонувати те, що дійсно цінно.

- Ви також адаптуєте ваші продукти для зарубіжних ринків. Що при цьому потрібно враховувати?

- Тут важлива локалізація у всіх сенсах. Не тільки переклад інтерфейсу, а й адаптація контенту під культурні особливості аудиторії. Наприклад, для азіатських ринків ми переробили дизайн і додали елементи, що відповідають місцевим традиціям. Для Європи акцент робимо на мінімалізм і зручність. Ще один аспект — це платформи. У різних країнах популярні різні пристрої та системи, тому наші ігри завжди кросплатформні.

- Багато хто вважає, що вихід на міжнародний ринок потребує величезних вкладень. Ви з цим згодні?

- Не завжди. Звичайно, витрати є, але ключове — це стратегія. Ми, наприклад, починали з невеликих кроків: випускали застосунок в одній країні, аналізували реакцію і тільки потім масштабували продукт. Це знижує ризики і дає можливість зрозуміти, що працює, а що ні. Головне — це якість та унікальність. Якщо ваш продукт здатний привернути увагу, він знайде свою аудиторію.

- У компанії ви особисто займаєтеся багатьма питаннями, зокрема R&D у вашому віданні. Чи вважаєте ви, що це один із ключових чинників успіху? Адже зараз багато підприємців намагаються вийти з "операційки" і віддати все в руки команди.

- Я вірю, що для створення інноваційного продукту важливо не тільки керувати процесами, а й бути глибоко залученим у саму суть розробки. Особливо це стосується IT-сфери, де технології та користувацькі уподобання змінюються блискавично. Звичайно, делегування — це важливо. У мене є сильна команда, якій я повністю довіряю. Але саме участь у R&D дає мені змогу залишатися в курсі нових технологій, розуміти, які підходи працюють, а які ні. Це допомагає швидше приймати стратегічні рішення, бути на крок попереду конкурентів. При цьому я не заперечую, що зі зростанням бізнесу підходи повинні адаптуватися. Потрібно знайти баланс між стратегічним управлінням і операційною участю. Для мене цей баланс — особиста участь у R&D і ключових продуктах компанії, які формують нашу конкурентну перевагу.

- Як засновник IT-компанії, серед клієнтів якої Google, Apple, Facebook, а кількість користувачів продукту вимірюється в мільйонах, що ви порадите початківцям-розробникам, які хочуть виростити IT-бізнес і вийти на глобальний ринок?

- Не бійтеся пробувати і вчитися на своїх помилках. Успіх — це результат експериментів. Друге — інвестуйте в команду. Люди — це головний актив, особливо в IT. Третє — стежте за трендами, але не копіюйте. Знайдіть свою нішу і створіть щось унікальне. А головне, думайте глобально від самого початку. Навіть якщо ви розробляєте продукт для місцевої аудиторії, переконайтеся, що його можна адаптувати для інших ринків.