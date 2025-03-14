Газодобытчики Харьковщины и Полтавщины обратились к президенту с просьбой разблокировать работу их предприятий, — СМИ

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Работники ООО "Пром-Энерго Продукт" и представительства "Регал Петролеум Корпорейшн Лимитед" из группы Smart Energy обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому, правительству, Министерству экономики и Службе безопасности Украины с коллективным обращением, в котором просят разблокировать им возможность работать, обеспечивать семьи доходом и приносить пользу стране. Об этом сообщают "Украинские новости".

"Дайте возможность нашим семьям не потерять стабильность в это непростое время. Дайте нам возможность честно и профессионально делать свое дело — добывать газ на родном предприятии. А мы сделаем для этого все возможное", — говорится в обращении к президенту 30 харьковских газодобытчиков и 130 специалистов нефтегазовой отрасли с Полтавщины.

Работники добывающих предприятий просят президента вмешаться и способствовать разблокированию работы предприятия, поскольку из-за Решения СНБО, утвержденного Указом Президента Украины 8 октября 2024 года, "Пром-Энерго Продукт" и "Регал Петролеум Корпорейшн Лимитед" остановили действие специальных разрешений на добычу углеводородов, из-за чего они простаивают, отмечает издание.

"Из-за этого почти 250 украинцев могут потерять работу. Энергосистема недополучит 85 млн куб. м газа, бюджет — 1,15 млрд грн налогов", — говорится в обращении.

Как пишет СМИ, в группе Smart Energy утверждают, что власти имеют механизм для разблокирования работы газодобывающих предприятий и он не требует отмены ранее введенных персональных санкций.

Ранее и. о. генерального директора группы компаний Smart Energy Алексей Заец отмечал, что ситуация с блокированием в Украине добывающих предприятий абсолютно непонятна, учитывая недостаточность газа в газохранилищах.

"В подземных хранилищах газа недостаточно, и это не тайна, об этом официально говорят представители власти. Государству нужно импортировать газ, и оно его импортирует. В то же время враг атакует нашу газотранспортную инфраструктуру. И именно в этот момент власть своими же руками останавливает собственные газовые месторождения. Абсолютно непонятные вещи. Каждый миллион кубометров сейчас критически важен, а мы лишаем себя собственного ресурса и вынуждены покупать его за рубежом", — заявил Заец.

В октябре прошлого года президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", которым предусмотрена остановка действия спецразрешений на добычу углеводородов некоторым компаниям группы Smart Energy, напомнили журналисты.