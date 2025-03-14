Газовидобувники Харківщини та Полтавщини звернулися до президента з проханням розблокувати роботу їхніх підприємств, — ЗМІ

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Працівники ТОВ "Пром-Енерго Продукт" й представництва "Регал Петролеум Корпорейшн Лімітед" з групи Smart Energy звернулися до президента України Володимира Зеленського, уряду, Міністерства економіки та Служби безпеки України з колективним зверненням, в якому просять розблокувати їм можливість працювати, забезпечувати родини доходом й приносити користь країні. Про це повідомляють "Українські новини".

"Дайте можливість нашим родинам не втратити стабільність у цей непростий час. Дайте нам можливість чесно та професійно робити свою справу — видобувати газ на рідному підприємстві. А ми зробимо для цього усе можливе", — йдеться у зверненні до президента 30 харківських газовидобувників та 130 фахівців нафтогазової галузі з Полтавщини.

Працівники добувних підприємств просять президента втрутитись та сприяти розблокуванню роботи підприємства, оскільки через Рішення РНБО, затверджене Указом Президента України 8 жовтня 2024 року, "Пром-Енерго Продукт" та "Регал Петролеум Корпорейшн Лімітед" зупинили дію спеціальних дозволів на видобуток вуглеводнів, через що вони простоюють, зазначає видання.

"Через це майже 250 українців можуть втратити роботу. Енергосистема недоотримає 85 млн куб. м газу, бюджет — 1,15 млрд грн податків", — йдеться у зверненні.

Як пише ЗМІ, у групі Smart Energy стверджують, що влада має механізм для розблокування роботи газовидобувних підприємств і він не вимагає скасування раніше введених персональні санкції.

Раніше в. о. генерального директора групи компаній Smart Energy Олексій Заєць зазначав, що ситуація із блокуванням в Україні видобувних підприємств абсолютно незрозуміла, зважаючи на недостатність газу у газосховищах.

"У підземних сховищах газу недостатньо, і це не таємниця, про це офіційно говорять представники влади. Державі потрібно імпортувати газ, і вона його імпортує. Водночас ворог атакує нашу газотранспортну інфраструктуру. І саме в цей момент влада своїми ж руками зупиняє власні газові родовища. Абсолютно незрозумілі речі. Кожен мільйон кубометрів зараз критично важливий, а ми позбавляємо себе власного ресурсу та змушені купувати його за кордоном", — заявив Заєць.

У жовтні минулого року президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", яким передбачено зупинку дії спецдозволів на видобуток вуглеводнів деяким компаніям групи Smart Energy, нагадали журналісти.