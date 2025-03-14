Не успели забыть прогнозы "18 часов без света", как те же мошенники придумывают новые прогнозы в стиле "18 часов без газа" — политолог
Военнослужащий и политолог Кирилл Сазонов резко раскритиковал недавние заявления экспертов относительно возможных перебоев с газоснабжением в Украине, сравнив их с предыдущими лживыми прогнозами об отключении электроэнергии, пишет ТСН.
"Все то же самое — мы все замерзнем, караул. И снова эти безумные прогнозы звучат от того самого Александра Харченко, который в прошлом году на всю страну кричал о 18 часах без света. Ходил по эфирам и рисовал апокалипсис, чтобы украинцы тратили последние деньги на генераторы", — отметил Сазонов.
Он подчеркнул, что Харченко, который был одним из главных лоббистов этих предупреждений, не понес никакого наказания за свои прогнозы, даже не извинившись за распространенное ложное сообщение. Сейчас, по словам Сазонова, этот эксперт снова распространяет новые безосновательные заявления о возможных перебоях с газоснабжением.
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"Человек, который рисует эти безумные цифры дефицита газа, делает это или по заказу врага, или просто с целью поднять хайп и сеять панику среди населения", — подчеркнул Сазонов.
Он также отметил, что несмотря на обстрелы и разрушения инфраструктуры, газа хватает для всех украинцев, и такие прогнозы являются лишь попытками дестабилизировать ситуацию в стране.
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