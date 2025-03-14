Не встигли забути прогнози "18 годин без світла", як ті самі шахраї вигадують нові прогнози у стилі "18 годин без газу" — політолог
Військовослужбовець та політолог Кирило Сазонов різко розкритикував нещодавні заяви експертів щодо можливих перебоїв з газопостачанням в Україні, порівнявши їх з попередніми брехливими прогнозами про відключення електроенергії, пише ТСН.
"Все те саме — ми всі замерзнемо, караул. І знову ці безумні прогнози звучать від того самого Олександра Харченка, який минулого року на всю країну кричав про 18 годин без світла. Ходив по ефірах і малював апокаліпсис, аби українці витрачали останні гроші на генератори", — зазначив Сазонов.
Він підкреслив, що Харченко, який був одним із головних лобістів цих попереджень, не поніс жодного покарання за свої прогнози, навіть не вибачившись за поширене неправдиве повідомлення. Наразі, за словами Сазонова, цей експерт знову поширює нові безпідставні заяви про можливі перебої з газопостачанням.
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"Людина, яка малює ці безумні цифри дефіциту газу, робить це або за замовленням ворога, або просто з метою підняти хайп і сіятиме паніку серед населення", — наголосив Сазонов.
Він також зазначив, що попри обстріли та руйнування інфраструктури, газу вистачає для всіх українців, і такі прогнози є лише спробами дестабілізувати ситуацію в країні.
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