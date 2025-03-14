"Наша задача — ускорить импорт LNG из США", — гендиректор ДТЭК

Related video

Компания ДТЭК сосредоточилась на ускорении импорта сжиженного газа из Соединенных Штатов Америки. Об этом заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко во время конференции CERAweek.

Он заявил, что приоритетом Европы становится энергетическая независимость, чтобы положить конец энергетическому шантажу России. В частности, этого можно достичь благодаря импорту сжиженного газа из США.

"Наша задача сейчас — ускорить этот импорт и построить энергетическую инфраструктуру, которая сможет по-настоящему объединить Европу. ДТЭК прилагает свои усилия для этого и строит "LNG-мост" между США, Европой и Украиной", — рассказал Тимченко.

Глава ДТЭК добавил, что налаживание отношений с американскими партнерами может раскрыть большой потенциал Украины для инвестиций в энергетику.

Напомним, в конце декабря 2024 года ДТЭК Рината Ахметова принял первую партию сжиженного природного газа (LNG) из Соединенных Штатов Америки.