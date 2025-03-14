"Наше завдання — прискорити імпорт LNG з США", — гендиректор ДТЕК

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Компанія ДТЕК зосередилася на прискоренні імпорту зрідженого газу зі Сполучених Штатів Америки. Про це заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко під час конференції CERAweek.

Він заявив, що пріоритетом Європи стає енергетична незалежність, щоб покласти край енергетичному шантажу росії. Зокрема, цього можна досягти завдяки імпорту скрапленого газу з США.

"Наше завдання зараз — прискорити цей імпорт і побудувати енергетичну інфраструктуру, яка зможе по-справжньому об'єднати Європу. ДТЕК докладає свої зусилля для цього і будує "LNG-міст" між США, Європою та Україною", — розповів Тімченко.

Очільник ДТЕК додав, що налагодження стосунків з американськими партнерами може розкрити великий потенціал України для інвестицій в енергетику.

Нагадаємо, в кінці грудня 2024 року ДТЕК Ріната Ахметова прийняв першу партію скрапленого природного газу (LNG) зі Сполучених Штатів Америки.