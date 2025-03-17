По новым правилам: как глобальные изменения повлияют на украинские компании в 2025 году

Эксперт в области международного права и корпоративного управления, экс-руководитель департамента крупного украинского холдинга Мария Демченко о том, как новые налоговые и санкционные меры изменят подходы к структурированию активов и какие инструменты помогут компаниям защитить бизнес.

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Усиление международного регулирования и санкционной политики усложняет работу украинских компаний с зарубежными активами. Чтобы сохранить эффективность, необходимо адаптировать структуры управления к новым требованиям регуляторов ЕС и США. О том, как украинским компаниям выстроить структуру, соответствующую новым международным стандартам, мы побеседовали с независимым экспертом в области корпоративного права и международных сделок Марией Демченко. С 2011 года она успешно координировала работу более сотни международных компаний-нерезидентов, участвовала в структурировании крупнейших сделок слияний и поглощений, а также инициировала внедрение автоматизированных инструментов управления активами и оптимизации юридических процессов.

— Мария, в 2025 году ожидается ужесточение регулирования офшорных компаний и международных корпоративных структур. Как эти меры отразятся на украинских компаниях, работающих на международных рынках, и повлияют ли они на подходы к ведению бизнеса?

— Усиление международного контроля за офшорами и изменение глобальных налоговых правил неизбежно скажутся на компаниях, ведущих международную деятельность. Уже сегодня такие стандарты, как FATF и CRS, требуют большей прозрачности и отчетности. Для украинского бизнеса это значит необходимость пересмотреть корпоративные структуры, повысить уровень прозрачности операций и внедрить механизмы защиты активов, которые будут соответствовать новым международным требованиям.

— Защита активов бизнеса становится все более актуальной задачей. Для ее решения вы предложили собственную авторскую методику реструктуризации корпоративных структур с использованием трастовых инструментов, которая получила признание на международном уровне. В чем ее суть, и как она поможет украинским компаниям адаптироваться к новым реалиям?

— Методика заключается в создании корпоративной структуры, которая обеспечивает эффективный контроль над активами, защиту от регуляторных рисков и налоговую оптимизацию. С помощью трастов владелец передает управление активами доверенному лицу, при этом сохраняя контроль и защищая бизнес от внешних угроз, включая санкции или судебные иски. Эта методика особенно актуальна сейчас, когда международное сообщество усиливает контроль за финансовыми потоками.

— Чтобы эффективно управлять рисками и защищать активы в условиях меняющегося законодательства, бизнесу необходимо наладить грамотное взаимодействие с регуляторами. Учитывая ваш опыт работы с Антимонопольным комитетом и налоговыми органами, какие ключевые аспекты должны принимать во внимание компании при сотрудничестве с государственными органами?

— Работа с регуляторами требует четкого понимания законодательных норм и постоянного мониторинга их изменений. В холдинге я руководила процессами корпоративного согласования, включая проведение Общих собраний акционеров (ОСА) и Общих собраний участников (ОСУ), что позволяло оперативно реагировать на изменения законодательства и снижать регуляторные риски. Сегодня особенно важно выстраивать прозрачные и эффективные коммуникации с регуляторами, поскольку это помогает компаниям избежать штрафов и иных санкций, а также выстраивать долгосрочные отношения доверия.

— Санкционная политика сегодня стала мощным инструментом влияния на международные компании. Как изменится ситуация для украинского бизнеса, который работает с иностранными партнерами?

— Усиление санкционного контроля заставляет бизнес перестраивать не только структуру владения, но и механизмы взаимодействия с партнерами. Компании, связанные с международными рынками, должны быть готовы к дополнительным проверкам и прозрачности. Для этого необходимо тщательно оценивать риски, адаптировать структуру владения и внедрять юридические инструменты, способные минимизировать последствия санкций. Например, использование трастовых структур позволяет защитить активы и обеспечить стабильность бизнеса даже в условиях ограничений.

— Любые изменения в компании обычно связаны с дополнительной бюрократической нагрузкой. Один из ваших успешных проектов — создание автоматизированной системы корпоративного документооборота — позволил ускорить обработку данных и сократить сроки согласований. Как именно эта система повлияла на работу корпоративных структур?

— Внедрение системы решило сразу несколько ключевых задач: упорядочило корпоративный документооборот, позволило централизовать информацию и значительно ускорило процесс принятия решений. Кроме того, автоматизированная система сократила сроки согласования документов, повысила прозрачность управления активами и упростила взаимодействие с международными регуляторами. Это особенно важно в текущих условиях, когда регуляторные требования становятся все более жесткими.

— Вы активно внедряете инновационные подходы в юридическую сферу, в частности, интегрируя юридические и IT-компетенции. Как такой подход помогает компаниям эффективнее адаптироваться к изменениям глобальных налоговых и санкционных правил?

— Интеграция юридических и IT-компетенций позволяет автоматизировать и ускорять многие корпоративные процессы, минимизировать ошибки и снизить риски. Я использую методики тестирования юридических решений с позиции IT, что позволяет эффективно интегрировать законодательные изменения в бизнес-процессы компании. Этот подход зарекомендовал себя в крупном холдинге, где я курировала внедрение цифровых решений в юридическую практику.

— Каким вы видите будущее корпоративного права?

— Будущее за прозрачностью, цифровизацией и адаптивностью. Корпоративное право будет становиться все более интегрированным в цифровые процессы, и компании, которые первыми адаптируют свои структуры и подходы к этим изменениям, получат значительное конкурентное преимущество.