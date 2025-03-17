За новими правилами: як глобальні зміни вплинуть на українські компанії у 2025 році

Експертка в галузі міжнародного права та корпоративного управління, екскерівниця департаменту великого українського холдингу Марія Демченко про те, як нові податкові та санкційні заходи змінять підходи до структурування активів і які інструменти допоможуть компаніям захистити бізнес.

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Посилення міжнародного регулювання та санкційної політики ускладнює роботу українських компаній із зарубіжними активами. Щоб зберегти ефективність, необхідно адаптувати структури управління до нових вимог регуляторів ЄС і США. Про те, як українським компаніям вибудувати структуру, що відповідає новим міжнародним стандартам, ми поспілкувалися з незалежною експерткою у сфері корпоративного права та міжнародних угод Марією Демченко. З 2011 року вона успішно координувала роботу понад сотні міжнародних компаній-нерезидентів, брала участь у структуруванні найбільших угод злиттів і поглинань, а також ініціювала впровадження автоматизованих інструментів управління активами та оптимізації юридичних процесів.

— Маріє, у 2025 році очікується посилення регулювання офшорних компаній і міжнародних корпоративних структур. Як ці заходи позначаться на українських компаніях, що працюють на міжнародних ринках, і чи вплинуть вони на підходи до ведення бізнесу?

— Посилення міжнародного контролю за офшорами і зміна глобальних податкових правил неминуче позначаться на компаніях, що ведуть міжнародну діяльність. Уже сьогодні такі стандарти, як FATF і CRS, вимагають більшої прозорості та звітності. Для українського бізнесу це означає необхідність переглянути корпоративні структури, підвищити рівень прозорості операцій і впровадити механізми захисту активів, які відповідатимуть новим міжнародним вимогам.

— Захист активів бізнесу стає дедалі актуальнішим завданням. Для його вирішення ви запропонували власну авторську методику реструктуризації корпоративних структур з використанням трастових інструментів, яка отримала визнання на міжнародному рівні. У чому її суть, і як вона допоможе українським компаніям адаптуватися до нових реалій?

— Методика полягає у створенні корпоративної структури, яка забезпечує ефективний контроль над активами, захист від регуляторних ризиків і податкову оптимізацію. За допомогою трастів власник передає управління активами довіреній особі, водночас зберігаючи контроль і захищаючи бізнес від зовнішніх загроз, включно із санкціями або судовими позовами. Ця методика особливо актуальна зараз, коли міжнародне співтовариство посилює контроль за фінансовими потоками.

— Щоб ефективно управляти ризиками та захищати активи в умовах мінливого законодавства, бізнесу необхідно налагодити грамотну взаємодію з регуляторами. З огляду на ваш досвід роботи з Антимонопольним комітетом і податковими органами, які ключові аспекти мають брати до уваги компанії під час співпраці з державними органами?

— Робота з регуляторами вимагає чіткого розуміння законодавчих норм і постійного моніторингу їх змін. У холдингу я керувала процесами корпоративного узгодження, включно з проведенням Загальних зборів акціонерів (ЗЗА) і Загальних зборів учасників (ЗЗУ), що давало змогу оперативно реагувати на зміни законодавства і знижувати регуляторні ризики. Сьогодні особливо важливо вибудовувати прозорі та ефективні комунікації з регуляторами, оскільки це допомагає компаніям уникнути штрафів та інших санкцій, а також вибудовувати довгострокові відносини довіри.

— Санкційна політика сьогодні стала потужним інструментом впливу на міжнародні компанії. Як зміниться ситуація для українського бізнесу, який працює з іноземними партнерами?

— Посилення санкційного контролю змушує бізнес перебудовувати не тільки структуру володіння, а й механізми взаємодії з партнерами. Компанії, пов'язані з міжнародними ринками, мають бути готові до додаткових перевірок і прозорості. Для цього необхідно ретельно оцінювати ризики, адаптувати структуру володіння та впроваджувати юридичні інструменти, здатні мінімізувати наслідки санкцій. Наприклад, використання трастових структур дає змогу захистити активи та забезпечити стабільність бізнесу навіть в умовах обмежень.

— Будь-які зміни в компанії зазвичай пов'язані з додатковим бюрократичним навантаженням. Один із ваших успішних проєктів — створення автоматизованої системи корпоративного документообігу — дав змогу прискорити опрацювання даних і скоротити терміни погоджень. Як саме ця система вплинула на роботу корпоративних структур?

— Впровадження системи вирішило одразу кілька ключових завдань: впорядкувало корпоративний документообіг, дало змогу централізувати інформацію і значно прискорило процес ухвалення рішень. Крім того, автоматизована система скоротила терміни узгодження документів, підвищила прозорість управління активами і спростила взаємодію з міжнародними регуляторами. Це особливо важливо в поточних умовах, коли регуляторні вимоги стають дедалі жорсткішими.

— Ви активно впроваджуєте інноваційні підходи в юридичну сферу, зокрема, інтегруючи юридичні та IT-компетенції. Як такий підхід допомагає компаніям ефективніше адаптуватися до змін глобальних податкових і санкційних правил?

— Інтеграція юридичних та IT-компетенцій дає змогу автоматизувати і прискорювати багато корпоративних процесів, мінімізувати помилки і знизити ризики. Я використовую методики тестування юридичних рішень з позиції IT, що дає змогу ефективно інтегрувати законодавчі зміни в бізнес-процеси компанії. Цей підхід зарекомендував себе у великому холдингу, де я курирувала впровадження цифрових рішень в юридичну практику.

— Яким ви бачите майбутнє корпоративного права?

— Майбутнє за прозорістю, цифровізацією та адаптивністю. Корпоративне право ставатиме дедалі більш інтегрованим у цифрові процеси, і компанії, які першими адаптують свої структури та підходи до цих змін, отримають значну конкурентну перевагу.