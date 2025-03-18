В Миргороде открыли Ветеранское пространство: какие возможности оно предлагает

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В Миргороде Полтавской области открыли Ветеранское пространство, которое станет местом для проведения мероприятий и встреч, посвященных ветеранам, а также платформой для решения юридических и социальных вопросов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат от Полтавщины Олег Кулинич, который принял участие в открытии вместе с представителями власти и общественного сектора, пишет УНИАН.

"Здесь будет работать отдел городского совета по вопросам ветеранов и помощник ветерана — специалист по сопровождению военных и демобилизованных лиц. Также обустроены кабинеты психолога и юриста", — отметил Олег Кулинич.

Народный депутат считает, что Миргородская громада демонстрирует качественный подход к ветеранской политике, который может стать примером для органов местного самоуправления.

По его словам, не случайно именно на "Миргородкурорте" еще в 2023 году по его инициативе запустили пилотный проект семейной программы социального восстановления ветеранов. Эту программу уже прошли около 600 человек — прежде всего ветераны российско-украинской войны, которые получили инвалидность.

Председатель Миргородской громады Сергей Соломаха добавил, что в пределах громады сейчас проживает около 2000 ветеранов, поэтому открытие такого пространства чрезвычайно актуально.

"Стремительный рост количества ветеранов в громаде показал необходимость создания ветеранского пространства и поддержки ветеранского сообщества. Отныне в современном, комфортном помещении ветераны и ветеранки, военные и их близкие смогут получить всестороннюю поддержку. Это важно для их адаптации и интеграции", — отметил Сергей Соломаха.

Старший офицер отделения психологической поддержки персонала 116-й отдельной бригады Сил ТрО Александр Буцкий подчеркнул, что ветераны войны не всегда имеют возможность или желание самостоятельно выяснять информацию о доступных программах поддержки, льготах и других инициативах. Возвращение к гражданской жизни часто сопровождается трудностями в адаптации.

"Они могут испытывать эмоциональную и социальную изоляцию, иметь проблемы с поиском работы или налаживанием отношений с близкими. Поэтому такие пространства, где можно получить необходимую информацию, поддержку и общение с собратьями, чрезвычайно важны для реабилитации и возвращения к полноценной жизни", — пояснил военный.

Министр социальной политики Оксана Жолнович и заместитель министра по делам ветеранов Руслан Приходько, которые также присутствовали на открытии ветеранского хаба, рассказали о шагах, которые сейчас осуществляет государство, в частности их ведомства, для поддержки ветеранов.

Временно исполняющий обязанности начальника Полтавской ОГА Владимир Когут и председатель Полтавского областного совета Александр Беленький очертили подходы к решению этих вопросов на областном уровне.