У Миргороді відкрили Ветеранський простір: які можливості він пропонує

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У Миргороді Полтавської області відкрили Ветеранський простір, який стане місцем для проведення заходів і зустрічей, присвячених ветеранам, а також платформою для вирішення юридичних і соціальних питань. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив народний депутат від Полтавщини Олег Кулініч, який взяв участь у відкритті разом із представниками влади та громадського сектору, пише УНІАН.

"Тут працюватиме відділ міської ради з питань ветеранів і помічник ветерана – фахівець із супроводу військових та демобілізованих осіб. Також облаштовано кабінети психолога та юриста", – зазначив Олег Кулініч.

Народний депутат вважає, що Миргородська громада демонструє якісний підхід до ветеранської політики, який може стати прикладом для органів місцевого самоврядування.

За його словами, не випадково саме на "Миргородкурорті" ще у 2023 році за його ініціативи запустили пілотний проєкт сімейної програми соціального відновлення ветеранів. Цю програму вже пройшли близько 600 осіб – передусім ветерани російсько-української війни, які отримали інвалідність.

Голова Миргородської громади Сергій Соломаха додав, що в межах громади нині проживає близько 2000 ветеранів, тому відкриття такого простору є надзвичайно актуальним.

"Стрімке зростання кількості ветеранів у громаді засвідчило необхідність створення ветеранського простору та підтримки ветеранської спільноти. Відтепер у сучасному, комфортному приміщенні ветерани й ветеранки, військові та їхні близькі зможуть отримати всебічну підтримку. Це важливо для їхньої адаптації та інтеграції", – зазначив Сергій Соломаха.

Старший офіцер відділення психологічної підтримки персоналу 116-ї окремої бригади Сил ТрО Олександр Буцький наголосив, що ветерани війни не завжди мають можливість або бажання самостійно з’ясовувати інформацію про доступні програми підтримки, пільги та інші ініціативи. Повернення до цивільного життя часто супроводжується труднощами в адаптації.

"Вони можуть відчувати емоційну та соціальну ізоляцію, мати проблеми з пошуком роботи чи налагодженням стосунків із близькими. Тому такі простори, де можна отримати необхідну інформацію, підтримку та спілкування з побратимами, є надзвичайно важливими для реабілітації та повернення до повноцінного життя", – пояснив військовий.

Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович і заступник міністра у справах ветеранів Руслан Приходько, які також були присутні на відкритті ветеранського хабу, розповіли про кроки, що нині здійснює держава, зокрема їхні відомства, для підтримки ветеранів.

Тимчасовий виконувач обов’язків начальника Полтавської ОВА Володимир Когут та голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький окреслили підходи до вирішення цих питань на обласному рівні.