Правоохранители за два месяца начали 435 спецрасследований: среди фигурантов Медведчук, Деркач и Шевцова, — СМИ

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На днях Лычаковский райсуд Львова разрешил детективам Бюро экономической безопасности (БЭБ) провести спецрасследование относительно совладелицы Айбокс Банка Алены Шевцовой и ее скрывающихся за рубежом пособниц. На практике это означает, что расследование и даже арест могут проводиться при отсутствии подозреваемого. Такой механизм украинские правоохранители используют в исключительных случаях. В частности, по статистике Офиса генерального прокурора, в январе феврале было начато 435 спецрасследований, в то время как всего СБУ, Нацпол, ДБР и БЭБ расследовали в этот период более 1,5 млн уголовных правонарушений, передает "Апостроф".

Как говорится в материале, специальные досудебные расследования были введены в Украине еще в 2021 году, когда президент подписал Закон "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины по усовершенствованию отдельных положений в связи с осуществлением специального досудебного расследования", предусматривающий разрешение на заочные расследования и арест.

В СМИ подчеркивают, что ключевое отличие специального досудебного расследования от обычного заключается в возможности следователей проводить различные процессуальные действия в отношении подозреваемых в их отсутствии (inabsentia). Таким образом, становится возможным привлечь к ответственности тех, кто скрывается от правоохранительных органов за границей или на оккупированных территориях.

Так, например, дело об "отмывании" 5 млрд грн, в котором Елена Шевцова является главной подозреваемой, расследуется еще с 2023 года, пишут журналисты. Однако направить его в суд детективы не имеют возможности, поскольку, согласно действующему законодательству, Шевцова должна быть уведомлена о завершении досудебного расследования и ознакомлена с его материалами. Но, по данным медиа, совладелица Айбокс Банка скрывается за границей. То есть, следствие имело всего 2 варианта: закрыть дело или начать спецрасследование. Оно позволит не только привлечь Дегрик-Шевцову к ответственности, но и в дальнейшем частично взыскать нанесенный ущерб в бюджет в рамках гражданского иска. Речь идет о 5 миллиардах гривен, которые, по данным следствия, подозреваемые, в том числе Дегрик-Шевцова, легализовали с использованием "мискодинга".

"Для реализации такой схемы было создано свыше 20 подконтрольных компаний, открывших счета в "Айбокс Банке". В дальнейшем игроки нелегальных онлайн-казино зачисляли деньги на реквизиты упоминавшихся компаний для пополнения своих игровых аккаунтов. При этом в назначении платежа они указывали оплату несуществующих товаров и услуг", — пояснили в пресс-службе.

Как пишут журналисты, среди других известных фигурантов специальных досудебных расследований – Медведчук, Янукович, Деркач, Грановский, Бахматюк. Наибольшее количество спецрасследований в Украине — 248 — инициировала Служба безопасности Украины в течение января-февраля, еще 123 – Национальная полиция Украины и 64 — Государственное бюро расследований. Среди подозреваемых по этим делам — топ коррупционеры, предатели, беглецы и представители власти страны-агрессора.