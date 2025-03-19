Правоохоронці за два місяці розпочали 435 спецрозслідувань: серед фігурантів Медведчук, Деркач і Шевцова, — ЗМІ

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Днями Личаківський райсуд Львова дозволив детективам Бюро економічної безпеки (БЕБ) провести спецрозслідування щодо співвласниці Айбокс Банку Олени Шевцової та її поплічниць, які переховуються за кордоном. На практиці це означає, що розслідування і навіть арешт можуть проводитися за відсутності підозрюваного. Такий механізм українські правоохоронці використовують у виняткових випадках. Зокрема, за статистикою Офісу генерального прокурора, у січні-лютому було розпочато 435 спецрозслідувань, тоді як загалом СБУ, Нацпол, ДБР і БЕБ розслідували в цей період понад 1,5 млн кримінальних правопорушень, передає "Апостроф".

Як ідеться в матеріалі, спеціальні досудові розслідування було запроваджено в Україні ще 2021 року, коли президент підписав Закон "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо удосконалення окремих положень у зв'язку зі здійсненням спеціального досудового розслідування", який передбачає дозвіл на заочні розслідування й арешт.

У ЗМІ наголошують, що ключова відмінність спеціального досудового розслідування від звичайного полягає в можливості слідчих проводити різноманітні процесуальні дії щодо підозрюваних за їхньої відсутності (inabsentia). Таким чином, стає можливим притягнути до відповідальності тих, хто переховується від правоохоронних органів за кордоном або на окупованих територіях.

Так, наприклад, справа про "відмивання" 5 млрд грн, у якій Олена Шевцова є головною підозрюваною, розслідується ще з 2023 року, пишуть журналісти. Однак скерувати її до суду детективи не мають змоги, оскільки, згідно з чинним законодавством, Шевцова має бути повідомлена про завершення досудового розслідування та ознайомлена з його матеріалами. Але, за даними медіа, співвласниця Айбокс Банку переховується за кордоном. Тобто, слідство мало всього 2 варіанти: закрити справу або почати спецрозслідування. Воно дасть змогу не тільки притягнути Дегрік-Шевцову до відповідальності, а й надалі частково стягнути завдані збитки до бюджету в рамках цивільного позову. Йдеться про 5 мільярдів гривень, які, за даними слідства, підозрювані, зокрема Дегрик-Шевцова, легалізували з використанням "міскодингу".

"Для реалізації такої схеми було створено понад 20 підконтрольних компаній, які відкрили рахунки в "Айбокс Банку". Надалі гравці нелегальних онлайн-казино зараховували гроші на реквізити згадуваних компаній для поповнення своїх ігрових акаунтів. При цьому в призначенні платежу вони вказували оплату неіснуючих товарів і послуг", — пояснили у пресслужбі.

Як пишуть журналісти, серед інших відомих фігурантів спеціальних досудових розслідувань — Медведчук, Янукович, Деркач, Грановський, Бахматюк. Найбільшу кількість спецрозслідувань в Україні — 248 — ініціювала Служба безпеки України впродовж січня-лютого, ще 123 — Національна поліція України та 64 — Державне бюро розслідувань. Серед підозрюваних у цих справах — топкорупціонери, зрадники, втікачі та представники влади країни-агресора.