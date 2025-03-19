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Украина

Порошенко подыгрывает врагу своими заявлениями, что РФ не атакует гражданские объекты, — эксперт Валентин Гладких

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Заявление народного депутата Петра Порошенко о том, что РФ не наносит удары по больницам и энергетике в Украине, играет на руку Путину. Об этом заявил эксперт Валентин Гладких, передает издание "Гордон".

"На российском телевидении радостно цитируют выступление Порошенко и говорят, что наконец-то он "решился на немыслимое — рассказать правду о действиях россии", — заявил Гладких. По его мнению, подобные заявления Порошенко могут быть связаны с его контактами с РФ.

"Такие заявления Порошенко — еще один повод вспомнить о его давних контактах с рф: "жму руку, обнимаю" путину; торговлю углем с ОРДЛО; украденную вместе с Медведчуком трубу; завод, который работал в России даже во время войны", — отметил Гладких. Также он напомнил, что россия регулярно атакует и разрушает гражданские объекты в Украине.

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Издание напоминает, что в феврале СНБО ввел санкции к нескольким украинским олигархам, среди которых и Порошенко. Основаниями для этого стали действия в ущерб государственным интересам Украины. В частности, открыто уголовное дело о государственной измене, согласно материалам которого Порошенко в сговоре с Медведчуком и руководством РФ позволил "Центрэнерго" покупать уголь в "лднр", его участие в создании Партии регионов и работе в правительстве Януковича, в период, когда готовились Харьковские соглашения, а также сотрудничество с РФ.

Также журналисты отмечают, что правоохранители расследуют новые детали дела Порошенко о госизмене, которые касаются его бизнеса в РФ, который платил миллионные налоги в российский бюджет. В частности, в оккупированном Севастополе продолжал работать "Севморзавод", который принадлежал Порошенко.

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