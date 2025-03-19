Порошенко підіграє ворогу своїми заявами, що РФ не атакує цивільні об'єкти, – експерт Валентин Гладких

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Заява народного депутата Петра Порошенка про те, що РФ не завдає ударів по лікарнях та енергетиці в Україні, грає на руку Путіну. Про це заявив експерт Валентин Гладких, передає видання "Гордон".

"На російському телебаченні радо цитують виступ Порошенка і кажуть, що нарешті він "решился на немыслимое – рассказать правду о действиях росии", – заявив Гладких. На його думку, подібні заяви Порошенка можуть бути пов’язані з його контактами з РФ.

"Такі заяви Порошенка – ще один привід згадати про його давні контакти з рф: "жму руку, обнимаю" путіну; торгівлю вуглем з ОРДЛО; вкрадену разом з Медведчуком трубу; завод, який працював у Росії навіть під час війни", — відзначив Гладких. Також він нагадав, що росія регулярно атакує та руйнує цивільні об’єкти в Україні.

Видання нагадує, що у лютому РНБО ввела санкції до кількох українських олігархів, серед яких і Порошенко. Підставами для цього стали дії на шкоду державним інтересам України. Зокрема, відкрита кримінальна справа про державну зраду, відповідно до матеріалів якої Порошенко у змові з Медведчуком і керівництвом РФ дозволив "Центренерго" купувати вугілля в "лднр", його участь у створенні Партії регіонів і роботі в уряді Януковича, у період, коли готувалися Харківські угоди, а також співпраця з РФ.

Також журналісти зазначають, що правоохоронці розслідують нові деталі справи Порошенка щодо держзради, які стосуються його бізнесу в РФ, який сплачував мільйонні податки до російського бюджету. Зокрема, в окупованому Севастополі продовжував працювати "Севморзавод", який належав Порошенку.