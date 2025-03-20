Семьи Героев посетили Киев благодаря поддержке благотворителей: среди меценатов — Наталья Тугай и Protech Solutions Украина

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Семьи Героев спецподразделения KRAKEN посетили Киев благодаря инициативе благотворителей и меценатов, среди которых была владелица и управляющий партнер компании Protech Solutions Украина Наталья Тугай.

Инициатива имела целью предоставить семьям погибших военных возможность провести время вместе, познакомиться с историческим и культурным наследием столицы, а также получить необходимую моральную поддержку.

Наталья Тугай

"Мы не можем вернуть родных этим семьям, но можем поддержать их в этот сложный период. Такие инициативы помогают не только объединить семьи, которые разделяют общую боль, но и дают им ощущение, что о них помнят и заботятся", - отметила владелица и управляющий партнер Protech Solutions Украина Наталья Тугай.

Во время поездки участники посетили основные исторические и культурные локации Киева. В первый день для них была организована пешеходная экскурсия по городу, которая включала посещение Михайловской площади, Андреевской церкви, Подола и других знаковых мест. Завершился день ужином в одном из столичных ресторанов, который не только принял гостей, но и организовал кулинарный мастер-класс для детей погибших военных.

Второй день тура предусматривал экскурсию в Софию Киевскую, прогулку по Пейзажной аллее, а также посещение ярмарки "Все свои".

Среди участниц тура была Лика Курсон, жена погибшего защитника Украины, которая поделилась своими впечатлениями: "Благодаря всем, кто присоединился к организации этой поездки, мы не только посетили Киев, но и получили возможность познакомиться ближе, поделиться своими историями, поддержать друг друга. Это было очень важное для нас время, потому что нас объединяет общее горе, но и одновременно гордость за наших Героев. Мы продолжаем их дело — с честью и верой в будущее".

Организаторы отмечают, что подобные инициативы способствуют социальной поддержке семей военных, объединяют их и помогают в дальнейшей адаптации. Тур в Киев стал примером сотрудничества меценатов, волонтеров и бизнеса для создания комфортных условий для семей погибших защитников.

Напомним, Protech Solutions Ukraine — официальный дистрибьютор американского производителя медицинского оборудования GE Healthcare в Украине. Несмотря на войну, компания продолжает работать даже в прифронтовых городах, обслуживая оборудование в больницах, несмотря на риски войны. Кроме того, во время полномасштабного вторжения Protech Solutions продолжает поддерживать медицинскую отрасль в столице и уже модернизировала МРТ-оборудование в четырех медицинских учреждениях Киева, среди которых Киевская городская клиническая больница №1, больница скорой помощи, Михайловская клиническая больница и Детская клиническая больница №7. Это позволило улучшить качество диагностики пациентов и обеспечить более быстрое и точное обследование.