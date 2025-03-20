Родини Героїв відвідали Київ завдяки підтримці благодійників: серед меценатів – Наталія Тугай та Protech Solutions Україна

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Родини Героїв спецпідрозділу KRAKEN відвідали Київ завдяки ініціативі благодійників та меценатів, серед яких була власниця та керуюча партнерка компанії Protech Solutions Україна Наталія Тугай.

Ініціатива мала на меті надати родинам загиблих військових можливість провести час разом, познайомитися з історичною та культурною спадщиною столиці, а також отримати необхідну моральну підтримку.

Наталія Тугай

"Ми не можемо повернути рідних цим сім’ям, але можемо підтримати їх у цей складний період. Такі ініціативи допомагають не лише об’єднати родини, які поділяють спільний біль, а й дають їм відчуття, що про них пам’ятають і дбають", – зазначила власниця та керуючий партнер Protech Solutions Україна Наталія Тугай.

Під час поїздки учасники відвідали основні історичні та культурні локації Києва. У перший день для них була організована пішохідна екскурсія містом, яка охоплювала відвідування Михайлівської площі, Андріївської церкви, Подолу та інших знакових місць. Завершився день вечерею в одному зі столичних ресторанів, який не лише прийняв гостей, а й організував кулінарний майстер-клас для дітей загиблих військових.

Другий день туру передбачав екскурсію до Софії Київської, прогулянку Пейзажною алеєю, а також відвідування ярмарку "Всі свої".

Серед учасниць туру була Ліка Курсон, дружина загиблого захисника України, яка поділилася своїми враженнями: "Завдяки всім, хто долучився до організації цієї поїздки, ми не лише відвідали Київ, а й отримали можливість познайомитися ближче, поділитися своїми історіями, підтримати одне одного. Це був надзвичайно важливий для нас час, бо нас об’єднує спільне горе, але й водночас гордість за наших Героїв. Ми продовжуємо їхню справу – з честю і вірою в майбутнє".

Організатори наголошують, що подібні ініціативи сприяють соціальній підтримці родин військових, об’єднують їх і допомагають у подальшій адаптації. Тур до Києва став прикладом співпраці меценатів, волонтерів та бізнесу задля створення комфортних умов для родин загиблих захисників.

Нагадаємо, Protech Solutions Ukraine – офіційний дистриб’ютор американського виробника медичного обладнання GE Healthcare в Україні. Попри війну, компанія продовжує працювати навіть у прифронтових містах, обслуговуючи обладнання у лікарнях, незважаючи на ризики війни. Крім того, під час повномасштабного вторгнення Protech Solutions продовжує підтримувати медичну галузь у столиці та вже модернізувала МРТ-обладнання у чотирьох медичних закладах Києва, серед яких Київська міська клінічна лікарня №1, лікарня швидкої допомоги, Михайлівська клінічна лікарня та Дитяча клінічна лікарня №7. Це дозволило покращити якість діагностики пацієнтів та забезпечити більш швидке й точне обстеження.