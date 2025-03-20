Проект достройки Хмельницкой АЭС является инвестиционно привлекательным и может стать успешным национальным проектом, — заключение ВСК

Энергоблоки №3 и №4 ХАЭС уже готовы на 80% и 25% соответственно.

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Проект достройки третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС является инвестиционно привлекательным и имеет перспективы стать стратегическим национальным проектом. Об этом заявил председатель Временной следственной комиссии Верховной Рады (ВСК) Алексей Кучеренко по итогам заседания рабочей группы комиссии по деятельности НАЭК "Энергоатом", передает УНИАН.

"Проект достройки Х3/Х4 выглядит достаточно привлекательным и при определенных условиях имеет все шансы стать национальным проектом. Вариант достройки на базе болгарских реакторов в подавляющей степени не дает оснований для истерических негативных оценок и других "убийственных" аргументов против его реализации. В ходе обсуждения не было озвучено НИ ОДНОГО кардинального и принципиального возражения", — сообщил председатель ВСК.

Поднятие "градуса" общественной дискуссии вокруг проекта достройки вызвано в основном политическими факторами, отметил он.

При этом в заседании рабочей группы TCK участвовали откровенные противники развития атомной энергетики.

Отдельно было отмечено положительное влияние достройки ХАЭС-3/4 на экономику Украины и ряд отечественных предприятий.

Как известно, энергоблоки №3 и №4 ХАЭС уже готовы на 80% и 25% соответственно.