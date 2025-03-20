Проєкт добудови Хмельницької АЕС є інвестиційно привабливим і може стати успішним національним проєктом, – висновок ТСК

Енергоблоки №3 та №4 ХАЕС уже готові на 80% та 25% відповідно.

Related video

Проєкт добудови третього та четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС є інвестиційно привабливим і має перспективи стати стратегічним національним проєктом. Про це заявив голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради (ТСК) Олексій Кучеренко за підсумками засідання робочої групи комісії щодо діяльності НАЕК "Енергоатом", передає УНІАН.

"Проєкт добудови Х3/Х4 виглядає достатньо привабливим і за певних умов має всі шанси стати національним проєктом. Варіант добудови на базі болгарських реакторів переважною мірою не дає підстав для істеричних негативних оцінок та інших "вбивчих" аргументів проти його реалізації. В ході обговорення не було озвучено ЖОДНОГО кардинального та принципового заперечення", — повідомив голова ТСК.

Підняття "градусу" суспільної дискусії навколо проєкту добудови викликано в основному політичними чинниками, зазначив він.

При цьому в засіданні робочої групи TCK брали участь відверті противники розвитку атомної енергетики.

Окремо було наголошено на позитивному впливі добудови ХАЕС-3/4 на економіку України та низку вітчизняних підприємств.

Як відомо, енергоблоки №3 та №4 ХАЕС уже готові на 80% та 25% відповідно.