Частные компании сокращают добычу газа в Украине на фоне увеличения импорта, — СМИ

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Зимний сезон 2024-2025 годов Украина прошла с рекордно минимальными остатками газа в хранилищах и при этом в стране уменьшается добыча газа частными компаниями. Как отмечает "РБК-Украина", в 2024 году добыча частными компаниями снизилась до 3,4 миллиарда кубических метров газа тогда как в 2021 году этот показатель составлял 5 млрд кубометров газа, передают ukranews.com.

"В первую очередь это связано с остановкой специальных разрешений на добычу газа для компаний, к акционерам которых у государства есть вопросы и применялись санкции", — говорится в анализе РБК-Украина.

По август 2024 года не добывала газ из-за блокировки компания "Укрнефтебурение". В ноябре 2024 года Государственная служба геологии и недр остановила действие специальных разрешений для двух компаний группы Smart Energy — "Регал Петролеум Корпорейшн Лимитед" (Полтавская область) и "Пром-Энерго Продукт" (Харьковская область). Эти предприятия были вынуждены остановить газодобычу, но возобновили ее после решения суда. Но в начале 2025 года снова остановились. Их простой может привести к потере до конца года 85,5 млн кубометров газа.

"До остановки, только скважины полтавского предприятия среднесуточно давали 210 тысяч кубических метров газа... Если работа предприятия не будет разблокирована в ближайшее время, будут потеряны не только миллионы кубометров газа, но и государство должно будет потратить дополнительные средства на импорт этого ресурса по европейским ценам", — отметил в комментарии РБК-Украина и.о. генерального директора Smart Energy Алексей Заец.

Кроме непосредственных потерь газа, украинская экономика теряет налоги из-за остановки работы предприятий. По информации группы Smart Energy, за 2024 год в бюджеты всех уровней они уплатили более 850 млн грн налогов, но могли уплатить вдвое больше, если бы работа их газодобывающих предприятий не была остановлена.

"Увеличение добычи — это очень важно, ведь Украина остается зависимой от импорта газа. Очевидно, в этом году объемы импорта будут достаточно значительными. В то же время, рост собственной добычи дал бы возможность уменьшить зависимость от внешних рынков, геополитических потрясений и повысит уровень энергетической безопасности украинского потребителя", — резюмирует РБК-Украина.

Напомним, работники газодобывающих компаний Харьковской и Полтавской областей обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой разблокировать работу их предприятий. Ранее руководитель группы компаний Smart Energy Алексей Заец отмечал, что ситуация с блокированием в Украине добывающих предприятий абсолютно непонятна, учитывая недостаточность газа в газохранилищах.