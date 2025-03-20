Приватні компанії скорочують видобуток газу в Україні на тлі збільшення імпорту, — ЗМІ

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Зимовий сезон 2024-2025 років Україна пройшла з рекордно мінімальними залишками газу у сховищах і при цьому у країні зменшується видобуток газу приватними компаніями. Як зазначає "РБК-Україна", у 2024 році видобуток приватними компаніями знизився до 3,4 мільярда кубічних метрів газу тоді як у 2021 році цей показник становив 5 млрд кубометрів газу, передають ukranews.com.

"В першу чергу це пов'язано із зупинкою спеціальних дозволів на видобуток газу для компаній, до акціонерів яких у держави є питання і застосовувалися санкції", — йдеться в аналізі РБК-Україна.

По серпень 2024 року не видобувала газ через блокування компанія "Укрнафтобуріння". У листопаді 2024 року Державна служба геології і надр зупинила дію спеціальних дозволів для двох компаній групи Smart Energy — "Регал Петролеум Корпорейшн Лімітед" (Полтавщина) та "Пром-Енерго Продукт" (Харківщина). Ці підприємства були вимушені зупинити газовидобуток, але відновили його після рішення суду. Та на початку 2025 року знову зупинились. Їхнє простоювання може спричинити втрату до кінця року 85,5 млн кубометрів газу.

"До зупинки, тільки свердловини полтавського підприємства середньодобово давали 210 тисяч кубічних метрів газу… Якщо робота підприємства не буде розблокована найближчим часом, будуть втрачені не лише мільйони кубометрів газу, а й держава повинна буде витратити додаткові кошти на імпорт цього ресурсу за європейськими цінами", — зазначив в коментарі РБК-Україна в.о. генерального директора Smart Energy Олексій Заєць.

Окрім безпосередніх втрат газу, українська економіка втрачає податки через зупинку роботи підприємств. За інформацією групи Smart Energy, за 2024 рік до бюджетів всіх рівнів вони сплатили понад 850 млн грн податків, але могли сплатити вдвічі більше, якби робота їхніх газовидобувних підприємств не була зупинена.

"Збільшення видобутку — це дуже важливо, адже Україна залишається залежною від імпорту газу. Очевидно, в цьому році обсяги імпорту будуть досить значними. В той же час, зростання власного видобутку дало б можливість зменшити залежність від зовнішніх ринків, геополітичних потрясінь і підвищить рівень енергетичної безпеки українського споживача", — резюмує РБК-Україна.

Нагадаємо, працівники газовидобувних компаній Харківщини та Полтавщини звернулися до президента України Володимира Зеленського з проханням розблокувати роботу їхніх підприємств. Раніше керівник групи компаній Smart Energy Олексій Заєць зазначав, що ситуація із блокуванням в Україні видобувних підприємств абсолютно незрозуміла, зважаючи на недостатність газу у газосховищах.