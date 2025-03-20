МО планирует закупить большое количество мин у производителей, которые проваливали контракты, — Общественный антикоррупционный совет
Министерство обороны планирует заказать большое количество 120-мм минометных мин у государственных производителей, которые ранее неоднократно не выполняли свои обязательства. Об этом сообщил Общественный антикоррупционный совет при Минобороны, передает Цензор.НЕТ.
"Из-за условий необходимости сохранения режима секретности мы не можем публично и прямо назвать заводы-производители и объем заказа. Но мы вынуждены выйти в публичное пространство, потому что проблема, на которую члены ГАР МО неоднократно обращали внимание чиновников и политиков непублично, не была решена, а системные и бесперебойные поставки боеприпасов на фронт являются нашим главным приоритетом.
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Этой проблемой является чрезмерная концентрация заказов на поставку боеприпасов одному производителю/поставщику. С нашей точки зрения, именно наличие нескольких игроков на рынке позволит одновременно развивать ОПК Украины и минимизировать риски относительно наличия/качества боеприпасов. Решение о дополнительной закупке значительного количества минометных мин у заводов, которые не смогли выполнить даже 50% от предыдущих контрактов по аналогичному виду боеприпасов, создает существенные риски для поставок на фронт", — говорится в сообщении.
Несмотря на жалобы на ранее поставленные мины и нарушение графиков поставок, отметили в ГАР МО, никто не понес ответственности.
Антикоррупционный совет обратился к Ставке Верховного Главнокомандующего с такими призывами:
"1. Рассмотреть предложение об обязательстве закупщиков проводить практику диверсификации закупок по боеприпасам от разных производителей, для того, чтобы избежать ситуации, в которой недобросовестный производитель (поставщик), или форс-мажорное обстоятельство, или логистические задержки могут полностью сорвать поставки того или иного вида боеприпасов на фронт;
2. Затребовать у правоохранительных органов и Министерства обороны результаты расследования по поставке государственными заводами некачественных 120-мм мин;
3. Обязать ответственных лиц озвучить публично количество рекламаций и боеприпасов, которые были возвращены производителю".
Также ГАР МО подает заявление о преступлении в правоохранительные органы относительно "ненадлежащих действий должностных лиц вокруг вопроса взаимодействия с поставщиками".
По данным Цензор.НЕТ, речь идет об одном из предприятий Минстратегпрома. В Минобороны решили дополнительно заказать 300 тыс. 120-мм мин и 500 тыс. 82-мм мин. Все это несмотря на провал поставок.
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