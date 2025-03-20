МО планує закупити велику кількість мін у виробників, які провалювали контракти, - Громадська антикорупційна рада

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Міністерство оборони планує замовити велику кількість 120-мм мінометних мін у державних виробників, які раніше неодноразово не виконували свої зобовʼязання. Про це повідомила Громадська антикорупційна рада при Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

"Через умови необхідності збереження режиму секретності ми не можемо публічно і прямо назвати заводи-виробники і обсяг замовлення. Але ми вимушені вийти у публічний простір, бо проблема, на яку члени ГАР МО неодноразово звертали увагу чиновників і політиків непублічно, не була вирішена, а системне і безперебійне постачання боєприпасів на фронт є нашим головним пріоритетом.

Цією проблемою є надмірна концентрація замовлень на постачання боєприпасів одному виробнику/постачальнику. З нашої точки зору, саме наявність декількох гравців на ринку дозволить одночасно розвивати ОПК України та мінімізувати ризики щодо наявності/якості боєприпасів. Рішення про додаткову закупівлю значної кількості мінометних мін у заводів, які не змогли виконати навіть 50% від попередніх контрактів по аналогічному виду боєприпасів, створює суттєві ризики для постачання на фронт", — йдеться в повідомленні.

Попри скарги на раніше поставлені міни та порушення графіків постачання, зазначили в ГАР МО, ніхто не поніс відповідальності.

Антикорупційна рада звернулася до Ставки Верховного Головнокомандувача з такими закликами:

"1. Розглянути пропозицію щодо зобовʼязання закупівельників провадити практику диверсифікації закупівель по боєприпасам від різних виробників, для того, аби уникнути ситуації, в якій недобросовісний виробник (постачальник), або форс-мажорна обставина, або логістичні затримки можуть повністю зірвати поставки того чи іншого виду боєприпасів на фронт;

2. Затребувати у правоохоронних органів і Міністерства оборони результати розслідування по постачанню державними заводами неякісних 120-мм мін;

3. Зобовʼязати відповідальних осіб озвучити публічно кількість рекламацій і боєприпасів, які були повернуті виробнику".

Також ГАР МО подає заяву про злочин до правоохоронних органів щодо "неналежних дій посадових осіб навколо питання взаємодії з постачальниками".

За даними Цензор.НЕТ, йдеться про одне з підприємств Мінстратегпрому. У Міноборони вирішили додатково замовити 300 тис. 120-мм мін та 500 тис. 82-мм мін. Все це попри провал поставок.