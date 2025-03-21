Лидер ОО "Нон-стоп Украина" Кирилл Яковец должен быть экстрадирован в Украину, — Тука

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ОО "Нон-Стоп Украина" участвует в пророссийских ИПСО, ведет активную кампанию против мобилизации, призывает к проведению выборов во время войны и "защищает права" русского языка. Такое мнение высказал бывший председатель Луганской ОГА Георгий Тука в своем блоге на сайте "Украинские новости".

Он напоминает, что Яковец был лишен статуса адвоката за действия, несовместимые с адвокатской этикой, находится в розыске ТЦК Слободского района Харькова и скрывается от украинских правоохранителей в Испании, куда он выехал в конце 2023 года, использовав для этого статус опекуна над лицом с инвалидностью.

Георгий Тука отмечает, что Кирилл Яковец является адвокатом Владимира Манукяна.

"Напомню, что Манукян — правая рука Армена Саркисяна "Горловского", убитого недавно в Москве наследника Пригожина и основателя батальона "Арбат"", — пишет экс-чиновник.

По его словам, ОО "Нон-Стоп" также публично дискредитирует процесс мобилизации, распространяя сотни публикаций с критикой призыва в ряды ВСУ.

"Пожалуй, не секрет, что российские спецслужбы тратят огромные ресурсы на разгон антимобилизационных ИПСО в Украине. Срыв мобилизации — стратегическая цель Кремля, что, собственно, не скрывается. Путин выдвигает требование прекратить мобилизацию как одно из двух условий для перемирия", — акцентирует Георгий Тука.

Он провел контент-анализ сообщений "Нон-стопа" и выяснил, что тема мобилизации, начиная с марта 2023 года, упоминается в негативном контексте 467 раз.

"Кроме антимобилазционных нарративов, организация использует и другие тезисы российской пропаганды — в частности, о наличии "нацистов" в украинских органах власти, "соросят", призывы к проведению выборов во время войны, защита одесского фитнес-тренера, который оскорблял украинского военного, нарративы о вреде, который наносила Украине убитая Ирина Фарион, призывы взять ситуацию в стране "в свои руки" и тому подобное. Собственно, за это Яковец и был лишен адвокатской лицензии", — объясняет бывший председатель Луганской ОВА.

Он напомнил, что в Испании скрывается еще один пророссийский пропагандист — Анатолий Шарий. Впрочем, в отличие от Шария, чья партия была запрещена в Украине, организация Яковца продолжает свою деятельность в Украине.

"Все то же самое, только на значительно более низком профессиональном уровне. Что неудивительно, потому что Шарий — экс-журналист, а Яковец — экс-прокурор, уволенный на профнепригодность. Единственное, что мне непонятно в этой истории, так это то, почему, в отличие от Шария и его партии, организация Яковца до сих пор ведет свою деятельность в Украине, и почему до сих пор нет запроса об экстрадиции из Испании — учитывая открытые против Яковца в Украине уголовные производства — по фактам препятствования деятельности ВСУ и коллаборационной деятельности", — резюмирует Георгий Тука.