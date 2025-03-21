Лідер ГО "Нон-стоп Україна" Кирило Яковець має бути екстрадований до України, - Тука

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ГО "Нон-Стоп Україна" бере участь у проросійських ІПСО, веде активну кампанію проти мобілізації, закликає до проведення виборів під час війни та "захищає права" російської мови. Таку думку висловив колишній голова Луганської ОВА Георгій Тука у своєму блозі на сайті "Українські новини".

Він нагадує, що Яковець був позбавлений статусу адвоката за дії, несумісні з адвокатською етикою, перебуває у розшуку ТЦК Слобідського району Харкова та переховується від українських правоохоронців в Іспанії, куди він виїхав наприкінці 2023 року, використавши для цього статус опікуна над особою з інвалідністю.

Георгій Тука наголошує, що Кирило Яковець є адвокатом Володимира Манукяна.

"Нагадаю, що Манукян – права рука Армена Саркісяна "Горлівського", вбитого нещодавно у Москві спадкоємця Пригожина та засновника батальйону "Арбат"", — пише експосадовець.

За його словами, ГО "Нон-Стоп" також публічно дискредитує процес мобілізації, поширюючи сотні публікацій з критикою призову до лав ЗСУ.

"Мабуть, не є секретом, що російські спецслужби витрачають величезні ресурси на розгін антимобілізаційних ІПСО в Україні. Зрив мобілізації – стратегічна ціль Кремля, що, власне, не приховується. Путін висуває вимогу припинити мобілізацію як одна з двох умов для перемир’я", — акцентує Георгій Тука.

Він провів контент-аналіз дописів "Нон-стопу" і з’ясував, що тема мобілізації, починаючи з березня 2023 року, згадується у негативному контексті 467 разів.

"Окрім антимобілазційних наративів, організація використовує й інші тези російської пропаганди – зокрема, про наявність "нацистів" в українських органах влади, "соросят", заклики до проведення виборів під час війни, захист одеського фітнес-тренера, який ображав українського військового, наративи про шкоду, якої завдавала Україні вбита Ірина Фаріон, заклики взяти ситуацію у країні "у свої руки" тощо. Власне, за це Яковець і був позбавлений адвокатської ліцензії", — пояснює колишній голова Луганської ОВА.

Він нагадав, що в Іспанії переховується ще один проросійський пропагандист – Анатолій Шарій. Втім, на відміну від Шарія, чия партія була заборонена в Україні, організація Яковця продовжує свою діяльність в Україні.

"Все те ж саме, тільки на значно нижчому професійному рівні. Що не дивно, бо Шарій – ексжурналіст, а Яковець – експрокурор, звільнений на профнепридатність. Єдине, що мені незрозуміле у цій історії, так це те, чому, на відміну від Шарія та його партії, організація Яковця досі веде свою діяльність в Україні, і чому досі немає запиту про екстрадицію з Іспанії – з огляду на відкриті проти Яковця в Україні кримінальні провадження – за фактами перешкоджання діяльності ЗСУ та колабораційну діяльність", — резюмує Георгій Тука.