"ИИ не заменит вас, если вы умеете учиться" , – Никита Гладких, эксперт в сфере Python и искусственного интеллекта о будущем технологий

Эксперт в области искусственного интеллекта (ИИ), Никита Гладких, делится своим взглядом на то, как технологии меняют рынок труда. Несмотря на быстрые темпы развития искусственного интеллекта, он уверен, что люди, обладающие правильными навыками, смогут не только сохранить свою актуальность, но и воспользоваться новыми возможностями, которые открываются благодаря автоматизации и анализу данных.

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Искусственный интеллект уже умеет писать тексты, генерировать картинки и даже создавать код. Неужели скоро программисты и другие специалисты окажутся не у дел? Или, наоборот, новые технологии откроют перед ними еще больше возможностей? Разбираемся вместе с Никитой Гладких – ведущим разработчиком и экспертом в сфере ИИ.

Никита Гладких – инженер-программист, эксперт в ИИ и обработке данных, автор образовательных курсов по Python. С 2013 года работает в IT, создавая системы, которые помогают бизнесу быстрее обрабатывать информацию и автоматизировать рутинные задачи. Работал в международных компаниях Primer AI, необанк Revolut и Anaconda, где возглавлял ключевые проекты. Окончил Киевский политехнический институт, кандидат технических наук.

Вы возглавляли ключевые проекты в крупных IT-компаниях – Primer AI, Revolut, Anaconda. Как ваши решения повлияли на их бизнес?

Во всех компаниях, где я работал, моя задача была не просто разрабатывать код, а создавать решения, которые реально влияют на бизнес.

В Primer AI я помог улучшить точность анализа данных, снизив количество ошибок в результатах ИИ. Это позволило клиентам быстрее находить нужную информацию и принимать более обоснованные решения.

В Revolut я разрабатывал систему, которая автоматизировала маркетинговые кампании и помогала делать предложения клиентам более персонализированными. Это повысило конверсию и вовлеченность пользователей.

В Anaconda я занимался разработкой инструментов, которые помогают программистам работать безопасно. Я разрабатывал инструмент для создания специальных рабочих сред (пространство, в котором программисты могут работать с разными инструментами и библиотеками, не беспокоясь, что это повлияет на другие проекты), которые защищены от разных угроз и ошибок. Также мы проверяли такие среды на наличие слабых мест, которые могут быть использованы хакерами или привести к сбоям

Во всех этих проектах ИИ не просто упрощал работу – он помогал компаниям расти и улучшать сервис для пользователей. Поэтому с развитием ИИ задачи IT-специалистов претерпели значительные изменения.

Как изменились задачи IT-специалистов с развитием ИИ?

ИИ действительно упростил многие рутинные задачи, но это не значит, что программистам стало легче – наоборот, теперь от них требуется больше экспертизы.

Если раньше разработчики просто писали код, то теперь им важно понимать, как работают алгоритмы машинного обучения, как обучать модели и как правильно ставить задачи ИИ.

На первый план выходят: Работа с данными – умение анализировать информацию и находить закономерности, гибкость мышления – технологии быстро меняются, и важно уметь адаптироваться, проектирование сложных систем – ИИ не отменяет необходимость хорошей архитектуры и логики.

Простого знания языков программирования уже недостаточно – теперь важно понимать, как все системы работают в комплексе.

Вы работали над системой маркетинговых коммуникаций в необанке Revolut, которая помогала персонализировать предложения для миллионов пользователей. Какую роль здесь сыграл ИИ, и как ваша работа повлияла на результаты компании?

В Revolut я работал над системой, которая помогала банку лучше понимать своих клиентов и делать персонализированные предложения.

Раньше маркетинговые рассылки были одинаковыми для всех, но я разработал решение, которое анализировало поведение пользователей и подбирало именно те услуги, которые им действительно нужны.

Например, если человек часто путешествует, ему могли предложить выгодные условия на обмен валюты, а если кто-то копит деньги – специальные бонусы на накопительные счета.

Благодаря этому клиенты стали активнее пользоваться сервисами, а компания смогла быстрее реагировать на их потребности.

Но ИИ – это всего лишь инструмент. Он может подсказывать, но финальные решения все равно принимают люди.

Исходя из вашего опыта, какие технологии на базе ИИ наиболее перспективны для бизнеса?

ИИ позволяет быстрее обрабатывать данные и находить закономерности, которые сложно увидеть человеку. В Primer AI мы разработали систему, которая анализирует информационные потоки и помогает находить ключевые тренды. В настоящее время я активно работаю с генеративным ИИ, который, на мой взгляд, обладает наибольшим потенциалом для бизнеса. Мы используем его для обобщения информации и анализа больших объемов данных. Пользователь может на основе этого анализа принять решение, стоит ли углубляться в эти данные или нет.

Ранее для понимания контекста статьи нашему клиенту требовалось ее полное прочтение. Например, чтобы узнать, что статья касается выборов в США 2020 года и дебатов Трампа и Байдена, нужно было разобраться в тексте. Сейчас ИИ способен анализировать статьи на уровне контекста и выводить краткий анализ, ключевые слова, даты, события и места. Это не только ускоряет процесс, но и значительно повышает точность атрибуции информации. Такой подход не заменяет работу аналитиков, но позволяет автоматизировать большую часть их задач, освобождая время для более глубокого анализа.

В дополнение к этому, ИИ может стать важным инструментом для бизнеса в решении практических задач, например, в анализе отзывов о товаре или услуге. ИИ-агент может автоматически прочитать все отзывы, классифицировать их и выделить ключевые темы. Например, он может обнаружить, что многие покупатели жалуются на неудобство использования товара, а другие выделяют его высокое качество. Это дает бизнесу четкое представление о том, какие проблемы нужно решать и какие характеристики товара особенно ценят клиенты. Аналогичным образом, в сфере образования ИИ может анализировать отзывы студентов о курсах и образовательных материалах. Например, ИИ может обнаружить, что многие студенты отмечают сложность понимания определенных тем, а другие выделяют полезность практических заданий. Это поможет учебным заведениям адаптировать программу, улучшать методы преподавания и предоставлять более персонализированный подход к каждому студенту, улучшая качество образования.

Мне известно, что вы создавали образовательный курс и систему автоматической проверки домашних заданий. Как ИИ меняет образование?

ИИ на основе языковых моделей значительно меняет ландшафт всей системы образования, но особенно в курсах и самообучении. Такие системы, как ChatGPT, могут стать персонализированными наставниками, помогая студентам изучать материалы в своем темпе, отвечать на вопросы и предоставлять разъяснения по любым темам. Это открывает новые возможности для создания адаптивных курсов, которые учитывают индивидуальные потребности и уровень знаний каждого ученика.

Система, которую я разработал для школы GoIT, анализирует код студентов и дает обратную связь и возможность попрактиковаться студентам не на бумаге, а в реальной среде. Эта система автоматизирует процесс проверки домашних заданий, снижая нагрузку на преподавателей. Тогда, в 2020 году, такая система была инновационной и позволяла преподавателям менять программу курса хоть ежедневно, внося дополнительные занятия исходя из результатов автоматического тестирования. Без такой автоматизации это было бы очень трудоемкой задачей. Преподавателю сложно оценить степень усвоения студентом материала после каждого занятия. Эта система сделала обучение для студента более персонализированным, не увеличивая его стоимость. В то же время, для школы это позволило сократить расходы на преподавателей, при этом увеличить количество студентов в группах и получить дополнительную прибыль. Однако ИИ не может полностью заменить преподавателей – он лишь инструмент, который делает обучение более доступным и персонализированным.

Может ли ИИ заменить программистов?

Страхи, что ИИ заменит людей, напоминают протесты луддитов в начале XIX века, когда люди боялись, что паровые машины их заменят. ИИ не заменит человека – он усилит его.

ИИ уже умеет генерировать код, но это не значит, что программисты станут не нужны. Наоборот, спрос на квалифицированных специалистов растет и будет расти дальше – теперь важно не только писать код, но и понимать, как работать с ИИ-инструментами. Человеческое творчество и критическое мышление пока невозможно заменить алгоритмами.

Какие у вас профессиональные планы?

Я планирую запустить образовательную платформу, объединяющую создателей курсов и студентов.

Основное отличие платформы в том, что ИИ-ментор будет помогать студентам разбираться в материалах, адаптируя процесс обучения под их уровень знаний. Это позволит сделать образование доступнее и эффективнее.

ИИ-сервисы не заменят потребность в образовании – наоборот, разрыв между высококлассными специалистами и остальными будет только расти. И те, кто адаптируются к этим изменениям, получат конкурентные преимущества.