"ШІ не замінить вас, якщо ви вмієте вчитися", – Нікіта Гладкіх, експерт у галузі Python та штучного інтелекту про майбутнє технологій

Експерт у галузі штучного інтелекту (ШІ) Нікіта Гладкіх ділиться своїм поглядом на те, як технології змінюють ринок праці. Попри швидкі темпи розвитку штучного інтелекту, він впевнений, що люди, які володіють правильними навичками, зможуть не лише зберегти свою актуальність, а й скористатися новими можливостями, що відкриваються завдяки автоматизації та аналізу даних.

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Штучний інтелект вже вміє писати тексти, генерувати картинки і навіть створювати код. Чи не скоро програмісти та інші фахівці опиняться без роботи? Чи, навпаки, нові технології відкриють перед ними ще більше можливостей? Розбираємося разом із Нікітою Гладкіх – провідним розробником та експертом у сфері ШІ.

Нікіта Гладкіх – інженер-програміст, експерт у ШІ та обробці даних, автор освітніх курсів з Python. З 2013 року працює в ІТ, створюючи системи, які допомагають бізнесу швидше обробляти інформацію та автоматизувати рутинні завдання. Працював у міжнародних компаніях Primer AI, необанку Revolut та Anaconda, де очолював ключові проекти. Закінчив Київський політехнічний інститут, кандидат технічних наук.

Ви очолювали ключові проекти в великих ІТ-компаніях – Primer AI, Revolut, Anaconda. Як ваші рішення вплинули на їх бізнес?

У всіх компаніях, де я працював, моя задача полягала не лише у розробці коду, а й у створенні рішень, які реально впливають на бізнес.

В Primer AI я допоміг покращити точність аналізу даних, зменшивши кількість помилок у результатах ШІ. Це дозволило клієнтам швидше знаходити потрібну інформацію та приймати більш обґрунтовані рішення.

У Revolut я розробляв систему, яка автоматизувала маркетингові кампанії та допомагала робити пропозиції клієнтам більш персоналізованими. Це підвищило конверсію та залученість користувачів.

В Anaconda я займався розробкою інструментів, які допомагають програмістам працювати безпечно. Я розробляв інструмент для створення спеціальних робочих середовищ (простір, у якому програмісти можуть працювати з різними інструментами та бібліотеками, не турбуючись, що це вплине на інші проекти), які захищені від різних загроз і помилок. Також ми перевіряли такі середовища на наявність слабких місць, які можуть бути використані хакерами або призвести до збоїв.

У всіх цих проектах ШІ не лише спрощував роботу – він допомагав компаніям рости та покращувати сервіс для користувачів. Тому з розвитком ШІ завдання ІТ-спеціалістів зазнали значних змін.

Як змінилися завдання ІТ-спеціалістів із розвитком ШІ?

ШІ справді спростив багато рутинних завдань, але це не означає, що програмістам стало легше – навпаки, тепер від них вимагається більше експертизи.

Якщо раніше розробники просто писали код, то тепер їм важливо розуміти, як працюють алгоритми машинного навчання, як навчати моделі і як правильно ставити завдання ШІ.

На перший план виходять: робота з даними – вміння аналізувати інформацію і знаходити закономірності, гнучкість мислення – технології швидко змінюються, і важливо вміти адаптуватися, проектування складних систем – ШІ не скасовує необхідність хорошої архітектури та логіки.

Простого знання мов програмування вже недостатньо – тепер важливо розуміти, як усі системи працюють в комплексі.

Ви працювали над системою маркетингових комунікацій в необанку Revolut, яка допомагала персоналізувати пропозиції для мільйонів користувачів. Яку роль тут зіграв ШІ, і як ваша робота вплинула на результати компанії?

У Revolut я працював над системою, яка допомагала банку краще розуміти своїх клієнтів і робити персоналізовані пропозиції.

Раніше маркетингові розсилки були однаковими для всіх, але я розробив рішення, яке аналізувало поведінку користувачів і підбирало саме ті послуги, які їм справді потрібні.

Наприклад, якщо людина часто подорожує, їй могли запропонувати вигідні умови на обмін валюти, а якщо хтось накопичує гроші – спеціальні бонуси на накопичувальні рахунки.

Завдяки цьому клієнти стали активніше користуватися сервісами, а компанія змогла швидше реагувати на їх потреби.

Але ШІ – це лише інструмент. Він може підказувати, але фінальні рішення все одно приймають люди.

Виходячи з вашого досвіду, які технології на базі ШІ найбільш перспективні для бізнесу?

ШІ дозволяє швидше обробляти дані та знаходити закономірності, які складно побачити людині. В Primer AI ми розробили систему, яка аналізує інформаційні потоки і допомагає знаходити ключові тренди. Наразі я активно працюю з генеративним ШІ, який, на мою думку, має найбільший потенціал для бізнесу. Ми використовуємо його для узагальнення інформації та аналізу великих обсягів даних. Користувач може на основі цього аналізу прийняти рішення, чи варто заглиблюватися в ці дані чи ні.

Раніше для розуміння контексту статті нашому клієнту було необхідно повністю її прочитати. Наприклад, щоб дізнатися, що стаття стосується виборів у США 2020 року та дебатів Трампа і Байдена, потрібно було розібратися в тексті. Зараз ШІ здатний аналізувати статті на рівні контексту і виводити короткий аналіз, ключові слова, дати, події та місця. Це не лише пришвидшує процес, а й значно підвищує точність атрибуції інформації. Такий підхід не заміняє роботу аналітиків, але дозволяє автоматизувати більшу частину їхніх завдань, звільняючи час для глибшого аналізу.

Крім того, ШІ може стати важливим інструментом для бізнесу в розв'язанні практичних завдань, наприклад, в аналізі відгуків про товар чи послугу. ШІ-агент може автоматично прочитати всі відгуки, класифікувати їх і виокремити ключові теми. Наприклад, він може виявити, що багато покупців скаржаться на незручність використання товару, а інші відзначають його високу якість. Це дає бізнесу чітке уявлення про те, які проблеми потрібно вирішити і які характеристики товару особливо цінують клієнти. Точно так само в сфері освіти ШІ може аналізувати відгуки студентів про курси та освітні матеріали. Наприклад, ШІ може виявити, що багато студентів відзначають складність розуміння певних тем, а інші виокремлюють корисність практичних завдань. Це допоможе навчальним закладам адаптувати програму, покращити методи викладання і забезпечити більш персоналізований підхід до кожного студента, покращуючи якість освіти.

Мені відомо, що ви створювали освітній курс і систему автоматичної перевірки домашніх завдань. Як ШІ змінює освіту?

ШІ на основі мовних моделей значно змінює ландшафт всієї системи освіти, але особливо в курсах і самоосвіті. Такі системи, як ChatGPT, можуть стати персоналізованими наставниками, допомагаючи студентам вивчати матеріали в їхньому темпі, відповідати на питання та надавати роз'яснення з будь-яких тем. Це відкриває нові можливості для створення адаптивних курсів, які враховують індивідуальні потреби і рівень знань кожного учня.

Система, яку я розробив для школи GoIT, аналізує код студентів і дає зворотний зв'язок та можливість попрактикуватися студентам не на папері, а в реальному середовищі. Ця система автоматизує процес перевірки домашніх завдань, знижуючи навантаження на викладачів. Тоді, в 2020 році, така система була інноваційною і дозволяла викладачам змінювати програму курсу хоч щодня, вносячи додаткові заняття, виходячи з результатів автоматичного тестування. Без такої автоматизації це була б дуже трудомістка задача. Викладачеві складно оцінити ступінь засвоєння матеріалу студентом після кожного заняття. Ця система зробила навчання для студента більш персоналізованим, не збільшуючи його вартості. Водночас, для школи це дозволило скоротити витрати на викладачів, при цьому збільшити кількість студентів у групах і отримати додатковий прибуток. Однак ШІ не може повністю замінити викладачів – він лише інструмент, який робить навчання доступнішим і персоналізованим.

Чи може ШІ замінити програмістів?

Страхи, що ШІ замінить людей, нагадують протести луддитів на початку XIX століття, коли люди боялися, що парові машини їх замінять. ШІ не замінить людину – він посилить її.

ШІ вже вміє генерувати код, але це не означає, що програмісти стануть непотрібними. Навпаки, попит на кваліфікованих фахівців зростає і буде зростати далі – тепер важливо не лише писати код, а й розуміти, як працювати з ШІ-інструментами. Людську творчість і критичне мислення поки неможливо замінити алгоритмами.

Які у вас професійні плани?

Я планую запустити освітню платформу, яка об'єднає творців курсів і студентів.

Основна відмінність платформи в тому, що ШІ-ментор буде допомагати студентам розбиратися в матеріалах, адаптуючи процес навчання під їх рівень знань. Це дозволить зробити освіту доступнішою і ефективнішою.

ШІ-сервіси не замінять потребу в освіті – навпаки, розрив між висококласними спеціалістами і рештою лише зростатиме. І ті, хто адаптуються до цих змін, отримають конкурентні переваги.