Нововоронцовская громада Херсонщины получила оборудование от "Хуавей Украина" для установки солнечной станции и налаживания водоснабжения

Компания "Хуавей Украина" передала оборудование для солнечной станции на Херсонщине.

Related video

Нововоронцовская территориальная община в Херсонской области получила энергетическое оборудование от "Хуавей Украина", предназначенное для установки солнечной станции. Об этом сообщает официальный сайт Херсонской областной военной администрации (ОВА).

Поселок Нововоронцовка расположен на берегу бывшего Каховского водохранилища, и после подрыва плотины Каховской ГЭС потребности в питьевой воде закрываются извне. Переданные компанией "Хуавей Украина" щит резервного питания Smart Guard-63A-T0, три инвертора SUN2000-10K-MAP0, три модуля управления аккумуляторами LUNA2000-10KW-C1 и девять аккумуляторных блоков LUNA2000-7-E1 помогут создать солнечную электростанцию. Необходимое оборудование передано КП "Коммунсервис" и будет обеспечивать питание насосной станции для подачи питьевой воды из скважин.

"Благодарны партнерам за поддержку! Этот проект значительно улучшит качество жизни жителей", — говорится в сообщении Херсонской ОГА.

Передачу оборудования организовал многолетний партнер "Хуавей Украина" — Благотворительный фонд "Фонд образовательных инициатив". "Мы искренне рады возможности помочь громаде Нововоронцовки, которая сильно пострадала во время войны от оккупации, постоянных обстрелов и техногенной катастрофы — прорыва дамбы в Каховке. Надеюсь, что этот совместный проект местной власти, бизнеса и общественного сектора станет предпосылкой для восстановления нормальной жизни жителей поселка", — прокомментировал Антон Дзюба, председатель правления Фонда образовательных инициатив.