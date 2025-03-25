Нововоронцовська громада Херсонщини отримала обладнання від "Хуавей Україна" для встановлення сонячної станції і налагодження водопостачання

Компанія «Хуавей Україна» передала обладнання для сонячної станції на Херсонщині.

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Нововоронцовська територіальна громада у Херсонській області отримала енергетичне обладнання від "Хуавей Україна", призначене для встановлення сонячної станції. Про це повідомляє офіційний сайт Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА).

Селище Нововоронцовка розташоване на березі колишнього Каховського водосховища, і після підриву греблі Каховської ГЕС потреби у питній воді закриваються ззовні. Передані компанією «Хуавей Україна» щит резервного живлення Smart Guard-63A-T0, три інвертори SUN2000-10K-MAP0, три модулі керування акумуляторами LUNA2000-10KW-C1 та дев’ять акумуляторних блоків LUNA2000-7-E1 допоможуть створити сонячну електростанцію. Необхідне обладнання передано КП «Комунсервіс» і забезпечуватиме живлення насосної станції для подачі питної води зі свердловин.

«Вдячні партнерам за підтримку! Цей проєкт значно покращить якість життя мешканців», — йдеться у повідомленні Херсонської ОВА.

Передачу обладнання організував багаторічний партнер «Хуавей Україна» — Благодійний фонд «Фонд освітніх ініціатив». «Ми щиро раді можливості допомогти громаді Нововоронцовки, яка сильно постраждала під час війни від окупації, постійних обстрілів і техногенної катастрофи — прориву дамби у Каховці. Сподіваюся, що цей спільний проєкт місцевої влади, бізнесу та громадського сектору стане передумовою для відновлення нормального життя мешканців селища», — прокоментував Антон Дзюба, голова правління Фонду освітніх ініціатив.