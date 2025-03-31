Первое место работы в "БаДМ" — карьерный старт для молодежи

Первая работа — это всегда испытание. Молодые специалисты сталкиваются с замкнутым кругом: по данным опросов, около 51% работодателей считают, что опыт работы, практические навыки и реальные достижения кандидата важнее, чем наличие высшего образования. Поиск первой работы становится проблемой, однако фармацевтический дистрибьютор БаДМ активно поддерживает молодежь, предлагая стабильное трудоустройство и возможности для профессионального развития.

Почему БаДМ — идеальный старт для вашей карьеры?

Когда попадаешь в компанию, где поддерживают, обучают и дают возможности для развития, первый рабочий опыт проходит значительно легче. Именно таким местом для многих молодых специалистов становится БаДМ.

За 30 лет работы на фармацевтическом рынке компания выросла до команды почти 3000 сотрудников и обеспечивает медикаментами более 18 000 аптек и медицинских учреждений по всей стране. БаДМ шесть раз становился победителем в номинации "Дистрибьютор года" национального конкурса "Панацея", что подтверждает высокий уровень компании и ее значимость для здоровья миллионов украинцев. Но лучший показатель стабильности — это люди, которые здесь работают. Более половины сотрудников остаются в компании дольше трех лет. Почему? Здесь есть возможности для развития: адаптационные программы, курсы, карьерные перспективы и настоящая команда, которая всегда поддержит.

Какие перспективы получают сотрудники?

БаДМ не только предлагает официальное трудоустройство со всеми социальными гарантиями, но и создает условия для профессионального роста. Новые сотрудники проходят специализированное обучение как онлайн (через систему дистанционного обучения), так и офлайн — в формате тренингов и участия в корпоративных проектах. Кроме того, они успешно проходят онбординг и получают поддержку наставника, ментора, руководителя и HR-менеджера.

Вадим, 21-летний аналитик консолидированной информации, поделился своим опытом трудоустройства: "Когда мне позвонили, я подумал, что это очередной звонок из офисов, как часто бывает в Днепре. Но оказалось, что это БаДМ, большая и стабильная компания, и должность — по специальности. Я согласился на собеседование и теперь работаю в команде аналитиков. Очень ценю навыки и знания, которые здесь получаю".

Лиза, 24-летняя экономистка, рассказывает: "Это моя первая работа по специальности, и мне очень повезло с руководителем и коллективом. Я уже получила много знаний и в будущем хочу стать экспертом в сфере экономического анализа и стратегического прогнозирования. Планирую расширять свою квалификацию и расти вместе с компанией".

Моя работоспособность стала важнее опыта: история трудоустройства Анны

Анна, 19 лет, студентка по специальности "Электроэнергетика", начала свою карьеру в БаДМ на складе. Она работает сменным сборщиком медикаментов дважды в неделю, совмещая работу с учебой.

На первую работу Анну привел ее старший брат, который работал в компании начальником смены. После начала полномасштабного вторжения он вступил в ряды ВСУ. Именно он убедил младшую сестру пойти работать в БаДМ.

"Я долго сомневалась, стоит ли идти на собеседование, ведь у меня не было опыта. Но, как и говорил брат, зря я переживала — в компании меня поддержали, обучили, предоставили комфортный график. Теперь я знаю, что могу рассчитывать на команду, которая всегда заботится друг о друге", — рассказывает Анна.

Время действовать!

Если у вас есть возможность совмещать учебу и работу или вы мечтаете о новых возможностях для развития своей экспертизы — получите реальный шанс реализовать свой потенциал вместе с БаДМ.

Дмитрий Бабенко, и. о. Генерального директора ООО "БаДМ", отмечает: "Компания создает все условия для профессионального роста сотрудников: от адаптационных программ и наставничества до возможностей карьерного развития и дополнительного обучения. Мы хотим, чтобы каждый, кто приходит к нам без опыта, получил уверенный старт в профессии и перспективу расти вместе с компанией".