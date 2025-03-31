Перше місце роботи в "БаДМ" - кар'єрний старт для молоді

Перша робота — це завжди виклик. Молоді спеціалісти стикаються з замкненим колом: за даними опитувань, близько 51% роботодавців вважають, що досвід роботи, практичні навички та реальні досягнення кандидата важливіші за наявність вищої освіти. Пошук першої роботи стає проблемою, проте фармацевтичний дистриб'ютор БаДМ активно підтримує молодь, пропонуючи стабільне працевлаштування та можливості для професійного розвитку.

Чому БаДМ — ідеальний старт для вашої кар'єри?

Коли потрапляєш у компанію, де підтримують, навчають і дають можливості для розвитку, етап першої роботи стає значно легшим. Саме таким місцем для багатьох молодих спеціалістів стає БаДМ.

За 30 років роботи на фармринку компанія зросла до команди майже 3000 співробітників і забезпечує медикаментами більш ніж 18 000 аптек і медичних закладів по всій країні. Компанія шість разів стала переможцем у номінації "Дистриб'ютор року" національного конкурсу "Панацея", що підтверджує високий рівень та її важливість для здоров'я мільйонів українців. Але найкращий показник стабільності — це люди, які тут працюють. Більше половини співробітників залишаються в компанії понад три роки. Чому? Бо тут є можливості розвиватися: адаптаційні програми, курси, кар’єрні перспективи і справжня команда, яка завжди підтримає.

Які перспективи отримують співробітники?

БаДМ не лише пропонує офіційне працевлаштування з усіма соціальними гарантіями, але й створює умови для професійного розвитку. Нові співробітники отримують спеціалізоване навчання, як онлайн (через систему дистанційного навчання), так і офлайн — у форматі тренінгів та участі в реальних корпоративних проєктах. Також вони успішно проходять онбординг і мають підтримку наставника, ментора, керівника та менеджера з персоналу.

Вадим, 21-річний аналітик консолідованої інформації, поділився своїм досвідом працевлаштування: "Коли мені зателефонували, подумав, що це черговий дзвінок з офісів, що нерідко буває у Дніпрі. Але виявилося, що це БаДМ, велика та стабільна компанія, посада — за фахом. Я погодився на співбесіду, і тепер працюю в команді аналітиків. Дуже ціную навички і знання, які тут отримую".

Ліза, 24-річна економістка, розповідає: "Це моя перша робота за спеціальністю, і мені дуже пощастило з керівником та колективом. Я вже здобула чимало знань, і хочу стати експертом у сфері економічного аналізу та стратегічного прогнозування. Планую розширювати свою кваліфікацію та рости разом із компанією".

Моя працездатність була вищою за досвід: історія працевлаштування Анни

Анна, 19 років, студентка за спеціальністю "Електроенергетика", розпочала свій кар'єрний шлях у БаДМ на складі. Вона працює змінною складальницею медикаментів двічі на тиждень, поєднуючи роботу з навчанням.

На першу роботу Анну привів її старший брат, який працював у компанії начальником зміни. Після початку повномасштабного вторгнення він вступив до лав ЗСУ. Саме він переконав молодшу сестру піти працювати в БаДМ.

"Я довго сумнівалася, чи варто йти на співбесіду, адже в мене не було досвіду. Але, як і казав брат, дарма я переймалася – у компанії мене підтримали, навчили, надали комфортний графік. Тепер я знаю, що можу розраховувати на команду, яка завжди піклується одне про одного", — розповідає Анна.

Час діяти!

Якщо ви маєте можливість поєднувати навчання та роботу або мрієте про нові можливості у розвитку власної експертизи — отримайте реальний шанс реалізувати свій потенціал разом із БаДМ.

Дмитро Бабенко, в.о. Генерального директора ТОВ "БаДМ", зазначає: "Компанія створює всі умови для професійного зростання співробітників: від адаптаційних програм і наставництва до можливостей кар’єрного розвитку та додаткового навчання. Ми хочемо, щоб кожен, хто приходить до нас без досвіду, отримав впевнений старт у професії та перспективу зростати разом із компанією".