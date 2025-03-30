Третий корпус приглашает молодежь на боевые должности по "Контрактам 18-24"

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Для Третьей штурмовой бригады два последних месяца стали пиковыми по количеству добровольцев, но в связи с формированием корпуса людей нужно значительно больше. Об этом в интервью "Армия TV" сообщил Андрей Билецкий, командир Третьего армейского корпуса.

По его словам, количество добровольцев в Тройке за два месяца "значительно превысило полтысячи человек". В первый месяц проекта "Контракт 18-24", до того как Третью штурмовую включили в эксперимент, в подразделение мобилизовались 40 парней и девушек этого возраста. "Фактически они отказались от миллиона, считая, что коллектив — важнее... Я не согласен с мнением об отсутствии потенциала для борьбы. Вопрос в доверии", — сказал Билецкий.

Теперь Третья штурмовая бригада присоединилась к проекту "Контракт 18-24" и молодежь может воспользоваться всеми его преимуществами. Это касается только тех, кто решит служить на боевых должностях. Билецкий назвал эту инициативу правильной, ведь она создает стимулы для тех, кто планировал присоединиться к армии, но откладывал это решение до достижения 25-летнего возраста.

"Это правильная инициатива. Что плохого, что парень или девушка, которые в 18 лет выбрали военный путь, хотя их не заставляет закон, начнут его с увеличенного курса военной подготовки и получат бонусы?... Человек потратит эти деньги в Украине, они вернутся обратно в украинскую экономику. Нет в этом проблем", — подчеркнул Билецкий.

Сейчас подразделения боевого и тылового обеспечения Третьей штурмовой укомплектованы на 100%. В ближайшее время Третий корпус планирует расширить рекрутинг кандидатов на небоевые должности.

"Мы будем искать радиоэлектронщиков, РЭРовцев, РЭБовцев, артиллеристов. У нас создается полк беспилотных систем. Наша школа беспилотных систем дает большое количество [добровольцев], но речь идет о тысячах. Огромные ремонтные подразделения есть в корпусах, все они нуждаются в специалистах", — сообщил Билецкий.