Третій корпус запрошує молодь на бойові посади за "Контрактами 18-24"

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Для Третьої штурмової бригади два останні місяці стали піковими за кількістю добровольців, але у звʼязку із формуванням корпусу людей потрібно значно більше. Про це в інтервʼю "Армія TV" повідомив Андрій Білецький, командир Третього армійського корпусу.

За його словами, кількість добровольців у Трійці за два місяці "значно перевищила півтисячу людей". У перший місяць проєкту "Контракт 18-24", до того як Третю штурмову включили в експеримент, у підрозділ мобілізувались 40 хлопців і дівчат цього віку. "Фактично вони відмовились від мільйона, вважаючи, що колектив – важливіший… Я не згоден з думкою про відсутність потенціалу для боротьби. Питання в довірі", – сказав Білецький.

Тепер Третя штурмова бригада долучилась до проєкту "Контракт 18-24" і молодь може скористатись усіма його перевагами. Це стосується тільки тих, хто вирішить служити на бойових посадах. Білецький назвав цю ініціативу правильною, адже вона створює стимули для тих, хто планував долучитись до війська, але відкладав це рішення до досягнення 25-річного віку.

"Це правильна ініціатива. Що поганого, що хлопець чи дівчина, які в 18 років обрали військовий шлях, хоча їх не змушує закон, почнуть його зі збільшеного курсу військової підготовки і отримають бонуси?… Людина витратить ці гроші в Україні, вони повернуться назад в українську економіку. Немає в цьому проблем", – наголосив Білецький.

Наразі підрозділи бойового і тилового забезпечення Третьої штурмової укомплектовані на 100%. В найближчий час Третій корпус планує розширити рекрутинг кандидатів на небойові посади.

"Ми будемо шукати радіоелектронщиків, РЕРівців, РЕБівців, артилерістів. У нас створюється полк безпілотних систем. Наша школа безпілотних систем дає велику кількість [добровольців], але мова йде про тисячі. Величезні ремонтні підрозділи є в корпусах, всі вони потребують фахівців", – повідомив Білецький.